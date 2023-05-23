Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму "как к четвертому ребенку", — эксперт

У принца и принцессы Уэльских "действительно бывают ссоры" и их брак не идеален.

Источник, работавший в Кенсингтонском дворце, сообщил королевскому писателю Тому Куинну, что 41-летняя принцесса Уэльская относится к своему 40-летнему мужу так же, как к их трем детям — 9-летнему Джорджу, 8-летней Шарлотте и 5-летнему Луи. Об этом пишет Express.co.uk.

"Кейт относится к нему [Уильяму] как к четвертому ребенку, потому что он склонен к истерикам", — заявил источник Куинн.

Автор утверждает, что у пары "действительно бывают ссоры" и их брак не идеален.

"У них потрясающие ссоры. Но там, где некоторые пары ссорятся и бросают друг в друга тяжелые вазы, Уильям и Кейт бросают друг в друга подушками. У них всегда все под контролем".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Куинн, написавший книгу "Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье", также отметил, что Уильям и Миддлтон служат примером мантры покойной королевы Елизаветы II: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй".

"Поскольку Уильям перенимает манеры и манеры поведения своей бабушки, а Кейт очень хорошо умеет не жаловаться, они оба придерживаются того, что сделало королеву Елизавету II таким замечательным монархом, — продолжил Куинн. — Они очень редко жалуются, а если и жалуются, то всегда размеренно".

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милым фото в честь 12-летней годовщины свадьбы.