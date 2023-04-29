Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милым фото в честь 12-летней годовщины свадьбы

Свадьба принца и принцессы Уэльских, которая проводилась в 2011 году, стала главным светским событием в Великобритании. За трансляцией церемонии следили почти 37 млн человек.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали милое семейное фото, чтобы отметить 12-ю годовщину свадьбы. Судя по их одежде, это один из снимков, сделанных ранее в Сандрингеме. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве и их свадьба стала главным светским событием того года. Трансляцию торжества посмотрели 36,7 миллиона человек по всему миру.

Теперь, спустя 12 лет после роскошной свадьбы, пара казалась более влюбленной, чем когда-либо на милом уличном снимке, опубликованном в их аккаунтах в социальных сетях.

На портрете, сделанном фотографом-экологом Мэттом Портеусом, королевская чета едет на велосипедах по сельской местности Норфолка, обняв друг друга.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали годовщину свадьбы Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Это фото – часть серии снимков, которые были опубликованы в День матери и на Рождество 2022 года.

Один из снимков серии, опубликованный ранее Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Для фото Кейт Миддлтон позировала в блузке с английской вышивкой от M.i.h Jeans. За 255 фунтов стерлингов и удобных джинсах от того же бренда. Как известно, оба предмета уже полностью распроданы.

Напомним, ранее на фото, сделанных в тот же день, Кейт Миддлтон позировала вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

А что касается свадьбы пары, то тогда на церемонии присутствовали 2000 гостей. Кейт, которой тогда было 29 лет, была одета в платье от Alexander McQueen стоимостью 250 000 фунтов.

Кейт Миддлтон в день своей свадьбы Фото: Getty Images

Самый знаковый момент торжества наступил, когда они поцеловались на балконе Букингемского дворца, к большому удовольствию аплодирующих зрителей за воротами дворца.

Несколькими мгновениями ранее, выйдя на балкон, Кейт вздохнула: "О боже!", увидев огромную толпу, которая собралась, чтобы поприветствовать ее.

28 апреля, во время официального визита в городок Мертир-Тидвил, она сделала несколько трогательных замечаний о своей покойной свекрови, принцессе Дианы, чье кольцо она сейчас носит.

Кейт Миддлтон подтвердила, что это "то самое кольцо" и его не пришлось подгонять перед свадьбой.

"Оно был точно такого же размера. Это было чем-то особенным. Огромная честь носить его. Но, к сожалению, мне так и не довелось с ней познакомиться", — сказала Кейт.

Также она пообщалась с фанатами королевской семьи, и один из малышей вырвал у нее сумочку, чтобы поиграть.