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Кейт Міддлтон та принц Вільям поділилися милим фото на честь 12-ї річниці весілля

Кейт Міддлтон, річниця весілля, нове фото кейт Міддлтон, принц Вільям
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram | Кейт Міддлтон та принц Вільям відсвяткували річницю весілля

Весілля принца та принцеси Уельських, яке відбулось у 2011 році, стало головною світською подією у Великій Британії. За трансляцією церемонії стежили майже 37 млн людей.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували миле сімейне фото, щоб відсвяткувати 12-ту річницю весілля. Судячи з їхнього одягу, це один зі знімків, зроблених раніше в Сандрінгемі. Про це пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон та принц Вільям одружилися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві і їхнє весілля стало головною світською подією того року. Трансляцію урочистостей переглянули 36,7 мільйонів людей по всьому світу.

Тепер, через 12 років після розкішного весілля, пара здавалася закоханішою, ніж будь-коли, на милому вуличному знімку, опублікованому в їхніх акаунтах у соціальних мережах.

На портреті, зробленому фотографом-екологом Меттом Портеусом, королівське подружжя їде на велосипедах по сільській місцевісті Норфолка, обійнявши одне одного.

Кейт Міддлтон, річниця весілля, нове фото кейт Міддлтон, принц Вільям Fullscreen
Кейт Міддлтон та принц Вільям відсвяткували річницю весілля
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Це фото – частина серії знімків, які були опубліковані у День матері та на Різдво 2022 року.

Кейт Міддлтон, річниця весілля, нове фото кейт Міддлтон, принц Вільям Fullscreen
Один із знімків серії, опублікований раніше
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Для фото Кейт Міддлтон позувала у блузці з англійською вишивкою від Mih Jeans. за 255 фунтів стерлінгів, та зручних джинсах від того ж бренду. Як відомо, обидва предмети вже повністю розпродано.

Нагадаємо, раніше на фото, зроблених того ж дня, Кейт Міддлтон позувала разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

А щодо весілля пари, то тоді на церемонії були присутні 2000 гостей. Кейт, якій тоді було 29 років, була одягнена у сукню від Alexander McQueen вартістю 250 000 фунтів.

Кейт Міддлтон, річниця весілля, нове фото Кейт Міддлтон, принц Вільям Fullscreen
Кейт Міддлтон у день свого весілля
Фото: Getty Images

Найзнаковіший момент урочистості настав, коли вони поцілувалися на балконі Букінгемського палацу, на превелике задоволення глядачів, які аплодували за воротами палацу.

Декількома хвилинами раніше, вийшовши на балкон, Кейт зітхнула: "О боже!", побачивши величезний натовп, який зібрався, щоб привітати її.

28 квітня, під час офіційного візиту до містечка Мертір-Тідвіл, вона зробила кілька зворушливих зауважень про свою покійну свекруху, принцесу Діану, чию каблучку вона зараз носить.

Кейт Міддлтон підтвердила, що це "та сама обручка" і її не довелося підганяти перед весіллям.

"Вона була точно такого ж розміру. Це було чимось особливим. Величезна честь носити її. Але, на жаль, мені так і не довелося з нею познайомитися", — сказала Кейт.

Також вона поспілкувалася з фанатами королівської родини, й один із малюків вирвав у неї сумочку, щоб пограти.