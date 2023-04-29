Кейт Міддлтон та принц Вільям поділилися милим фото на честь 12-ї річниці весілля

Весілля принца та принцеси Уельських, яке відбулось у 2011 році, стало головною світською подією у Великій Британії. За трансляцією церемонії стежили майже 37 млн людей.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували миле сімейне фото, щоб відсвяткувати 12-ту річницю весілля. Судячи з їхнього одягу, це один зі знімків, зроблених раніше в Сандрінгемі. Про це пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон та принц Вільям одружилися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві і їхнє весілля стало головною світською подією того року. Трансляцію урочистостей переглянули 36,7 мільйонів людей по всьому світу.

Тепер, через 12 років після розкішного весілля, пара здавалася закоханішою, ніж будь-коли, на милому вуличному знімку, опублікованому в їхніх акаунтах у соціальних мережах.

На портреті, зробленому фотографом-екологом Меттом Портеусом, королівське подружжя їде на велосипедах по сільській місцевісті Норфолка, обійнявши одне одного.

Кейт Міддлтон та принц Вільям відсвяткували річницю весілля Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Це фото – частина серії знімків, які були опубліковані у День матері та на Різдво 2022 року.

Один із знімків серії, опублікований раніше Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Для фото Кейт Міддлтон позувала у блузці з англійською вишивкою від Mih Jeans. за 255 фунтів стерлінгів, та зручних джинсах від того ж бренду. Як відомо, обидва предмети вже повністю розпродано.

Нагадаємо, раніше на фото, зроблених того ж дня, Кейт Міддлтон позувала разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

А щодо весілля пари, то тоді на церемонії були присутні 2000 гостей. Кейт, якій тоді було 29 років, була одягнена у сукню від Alexander McQueen вартістю 250 000 фунтів.

Кейт Міддлтон у день свого весілля Фото: Getty Images

Найзнаковіший момент урочистості настав, коли вони поцілувалися на балконі Букінгемського палацу, на превелике задоволення глядачів, які аплодували за воротами палацу.

Декількома хвилинами раніше, вийшовши на балкон, Кейт зітхнула: "О боже!", побачивши величезний натовп, який зібрався, щоб привітати її.

28 квітня, під час офіційного візиту до містечка Мертір-Тідвіл, вона зробила кілька зворушливих зауважень про свою покійну свекруху, принцесу Діану, чию каблучку вона зараз носить.

Кейт Міддлтон підтвердила, що це "та сама обручка" і її не довелося підганяти перед весіллям.

"Вона була точно такого ж розміру. Це було чимось особливим. Величезна честь носити її. Але, на жаль, мені так і не довелося з нею познайомитися", — сказала Кейт.

Також вона поспілкувалася з фанатами королівської родини, й один із малюків вирвав у неї сумочку, щоб пограти.