Кейт Міддлтон дозволила дитині гратися зі своєю сумочкою (відео)

За тиждень до коронації принц і принцеса Уельські відвідали Аберфан, місце аварії на шахті в 1966 році.

Related video

У п'ятницю принц і принцеса Уельські відвідали Аберфан у Південному Вельсі, де вони знайшли час, щоб згадати тих, хто загинув унаслідок катастрофи на шахті в місті 1966 року. Про це пише People.

Після відвідування меморіального саду, розташованого на тому місці, де стояла школа Пантглас до того, як на неї обрушилася лавина, королівське подружжя знайшло час, щоб поговорити з представниками громадськості.

41-річна принцеса Кейт зустріла Люсі, яка тримала на руках свого однорічного сина Даніеля. Під час їхнього спілкування дитина була зачарована чорною сумочкою королівської особи, тримаючи її та граючись із нею — на превелике задоволення Кейт. Вона навіть дозволила Даніелю взяти сумочку, а сама продовжувала вітати інших людей.

Люсі сказала ITV: "Я думаю, вона співчувала тому, як важко з дітьми. Вона сказала: "Він може гратися з нею, я повернуся за нею". Я просто втратила мову. Однак це типово для нього (Даніеля). Він трохи ураган, меншого я й не чекала!

Принцеса Уельська була в сукні Zara з традиційним принтом, яку вона вже одягала у 2020 році. До неї вона підібрала чорне пальто, високі чоботи до колін і сумочку Mulberry, яка дуже сподобалася дитині. Свій образ Мідлтон завершила сережками Hera від Emily Mortimer.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт і принц Вільям провели день із волонтерами гірничо-рятувальної групи Центральних маяків, які ризикують своїм життям, забезпечуючи безпеку відвідувачів гірського хребта. Вони взяли участь у тренувальних заходах, таких як спуск по канату, навчання з надання медичної допомоги й демонстрація рятувальних собак-пошуковиків.

Також Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли на себе роль доставників піци.