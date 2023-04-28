Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли на себе роль курʼєрів доставки піци

Королівська пара була помічена в очікуванні піци з фургону Little Dragon у Південному Уельсі.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли на себе нову роль під час своєї прогулянки у Південному Уельсі. Вони були помічені за замовленням та доставкою піци. Про це пише People.

Принц і принцеса Уельські вирушили в країну, щоб зустрітися з командою гірських рятувальників Центральних маяків, які ризикують своїм життям, допомагаючи забезпечити безпеку пішоходів та альпіністів на гірському хребті.

Після участі у тренувальних заходах, таких як спуск по канату, вправи з надання медичної допомоги та демонстрація порятунку пошукових собак, королівське подружжя попрямувало до клубу регбі Доулейса, щоб зустрітися з членами місцевої спільноти та перекусити піцею в піцерії Little Dragon Pizza Van.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

40-річний Вільям і 41-річна Кейт замовили 22 піци, якими потім поділилися з рятувальниками в Доулейсі.

Пітер Морріс, власник фургона для піци Little Dragon, який обслуговував пару разом із колегою Шеннон Стоукс, розповів журналу: "Принцеса запитала, чи робимо ми власне тісто, і сказала, що вони люблять робити піцу зі своїми дітьми. Приготувати піцу для майбутніх короля та королеви — це сюрреалістично".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Офіційний акаунт Кенсінгтонського палацу опублікував відео в Twitter і підписав: "Комусь піцу?"

Для прогулянки Кейт обрала повсякденний образ, одягнувши пару чорних вузьких штанів карго, темно-зелену водолазку, оливкову куртку на блискавці з коміром та темно-коричневі черевики. Вільям одягнув блакитну сорочку з коміром на ґудзиках, чорний пуховик, сірі штани та коричневі черевики.

Візит Кейт та Вільяма є ключовою частиною їхньої постійної взаємодії зі службами Уельсу, оскільки вони стали принцом та принцесою Уельською після смерті королеви Єлизавети у вересні.

Також Фокус писав, що Кейт Міддлтон та принц Вільям зайнялися скелелазінням.