Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили в гори і зайнялися альпінізмом

Принц і принцеса вирушили в гори Уельсу, щоб розважитись перед коронацією.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям незабаром візьмуть участь у коронації короля Чарльза, яка відбудеться вже за вісім днів. А зараз вони проводять час в Уельсі, де зайнялися скелелазінням, у компанії волонтерів-рятувальників. Про це пише People.

Вони зустріли добровольців гірничо-рятувальної команди Центральних маяків, які ризикують своїм життям, допомагаючи убезпечити пішоходів та альпіністів на гірському хребті. Вільям і Кейт Міддлтон, які люблять займатися спортом і прогулюватися на свіжому повітрі, скористалася можливістю взяти участь у тренувальних заходах, таких як спуск канатом, надання першої допомоги та робота з собаками-рятувальниками.

У національному парку Брекон-Біконс піші прогулянки та скелелазіння приваблюють тисячі туристів. На прилеглу гору Пен-і-Фан, яка є найвищою вершиною на півдні Британії, підіймаються сотні людей. Також туристи відвідують водоспади Істрадфельте та колишні долини вугледобувних компаній.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в Уельсі Фото: Getty Images

Команди гірських рятувальників Central Beacons, які приймають екстрені виклики від постраждалих пішоходів, цього року відзначають своє 60-річчя.

Після спільної роботи з експертами 40-річний принц Вільям, покровитель гірничо-рятувальних служб Англії та Уельсу, та принцеса Кейт Міддлтон зустрілися з нинішніми волонтерами, щоб дізнатися про їхню роль та досвід у рятувальних операціях.

Кейт Міддлтон та принц Вільям в Уельсі

Візит Кейт та Вільяма є ключовою частиною їхньої постійної взаємодії зі службами Уельсу, оскільки вони стали принцом та принцесою Уельською після смерті королеви Єлизавети у вересні.

Окрім скелелазіння Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрінуться з регбістами з місцевого клубу. А потім зупиняться у місцевому готелі.

Для своїх спортивних вправ та прогулянки в горах принц Вільям із дружиною вибрали зручну спортивну форму. Кейт одягла куртку The Mountain Equipment Kongur MRT за 600 фунтів стерлінгів, сірі штани голландського бренду G-Star RAW за 110 фунтів стерлінгів, камуфляжну кепку та похідні черевики Berghaus за 175 фунтів стерлінгів.

Вона обійшлася без макіяжу та зібрала волосся у хвіст. А потім взяла участь у навчаннях рятувальників.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в Уельсі Фото: Getty Images

У принца Вільяма було більше досвіду. Адже перш ніж стати високопоставленим членом королівської родини віком 35 років, Вільям працював пілотом пошуково-рятувальних служб Королівських ВПС. Він також працював пілотом санітарної авіації Східної Англії.

Коли інструктори з альпінізму запитали, чи він спускався зі скелі раніше, Вільям сказав: "Це було давно". А Кейт нагадала йому, що вони тут заради тренувань, а не задля змагання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про прикраси принцеси Діани, які перейшли у спадок до її синів і які тепер носять Кейт Міддлтон та Меган Маркл.