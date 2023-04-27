Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили в гори і зайнялися альпінізмом
Принц і принцеса вирушили в гори Уельсу, щоб розважитись перед коронацією.
Кейт Міддлтон та принц Вільям незабаром візьмуть участь у коронації короля Чарльза, яка відбудеться вже за вісім днів. А зараз вони проводять час в Уельсі, де зайнялися скелелазінням, у компанії волонтерів-рятувальників. Про це пише People.
Вони зустріли добровольців гірничо-рятувальної команди Центральних маяків, які ризикують своїм життям, допомагаючи убезпечити пішоходів та альпіністів на гірському хребті. Вільям і Кейт Міддлтон, які люблять займатися спортом і прогулюватися на свіжому повітрі, скористалася можливістю взяти участь у тренувальних заходах, таких як спуск канатом, надання першої допомоги та робота з собаками-рятувальниками.
У національному парку Брекон-Біконс піші прогулянки та скелелазіння приваблюють тисячі туристів. На прилеглу гору Пен-і-Фан, яка є найвищою вершиною на півдні Британії, підіймаються сотні людей. Також туристи відвідують водоспади Істрадфельте та колишні долини вугледобувних компаній.
Команди гірських рятувальників Central Beacons, які приймають екстрені виклики від постраждалих пішоходів, цього року відзначають своє 60-річчя.
Після спільної роботи з експертами 40-річний принц Вільям, покровитель гірничо-рятувальних служб Англії та Уельсу, та принцеса Кейт Міддлтон зустрілися з нинішніми волонтерами, щоб дізнатися про їхню роль та досвід у рятувальних операціях.
Візит Кейт та Вільяма є ключовою частиною їхньої постійної взаємодії зі службами Уельсу, оскільки вони стали принцом та принцесою Уельською після смерті королеви Єлизавети у вересні.
Окрім скелелазіння Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрінуться з регбістами з місцевого клубу. А потім зупиняться у місцевому готелі.
Для своїх спортивних вправ та прогулянки в горах принц Вільям із дружиною вибрали зручну спортивну форму. Кейт одягла куртку The Mountain Equipment Kongur MRT за 600 фунтів стерлінгів, сірі штани голландського бренду G-Star RAW за 110 фунтів стерлінгів, камуфляжну кепку та похідні черевики Berghaus за 175 фунтів стерлінгів.
Вона обійшлася без макіяжу та зібрала волосся у хвіст. А потім взяла участь у навчаннях рятувальників.
У принца Вільяма було більше досвіду. Адже перш ніж стати високопоставленим членом королівської родини віком 35 років, Вільям працював пілотом пошуково-рятувальних служб Королівських ВПС. Він також працював пілотом санітарної авіації Східної Англії.
Коли інструктори з альпінізму запитали, чи він спускався зі скелі раніше, Вільям сказав: "Це було давно". А Кейт нагадала йому, що вони тут заради тренувань, а не задля змагання.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про прикраси принцеси Діани, які перейшли у спадок до її синів і які тепер носять Кейт Міддлтон та Меган Маркл.