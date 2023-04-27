Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в горы и занялись скалолазанием

Принц и принцесса отправились в горы Уэльса, чтобы развлечься перед коронацией.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям скоро примут участие в коронации короля Чарльза, которая состоится уже через восемь дней. А сейчас они проводят время в Уэльсе, где занялись скалолазанием, в компании волонтеров-спасателей. Об этом пишет People.

Они встретили добровольцев горно-спасательной команды Центральных маяков, которые рискуют своей жизнью, помогая обезопасить пешеходов и альпинистов на близлежащем горном хребте. Уильям и Кейт Миддлтон, которые любят заниматься спортом и прогуливаться на свежем воздухе, воспользовалась возможностью принять участие в тренировочных мероприятиях, таких как спуск по канату, оказание первой помощи и работа с собаками-спасателями.

В национальном парке Брекон-Биконс пешие прогулки и скалолазание привлекают тысячи туристов. На близлежащую гору Пен-и-Фан, которая является самой высокой вершиной на юге Британии, взбираются сотни людей. Также туристы посещают водопады Истрадфельте и бывшие долины угледобывающих компаний.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Уэльсе Фото: Getty Images

Команды горных спасателей Central Beacons, которые принимают экстренные вызовы от пострадавших пешеходов, в этом году отмечают свое 60-летие.

После совместной работы с экспертами 40-летний принц Уильям, покровитель горно-спасательных служб Англии и Уэльса, и принцесса Кейт Миддлтон встретились с нынешними волонтерами, чтобы узнать об их роли и опыте в спасательных операциях.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Уэльсе

Визит Кейт и Уильяма является ключевой частью их постоянного взаимодействия со службами Уэльса, поскольку они стали принцем и принцессой Уэльской после смерти королевы Елизаветы в сентябре.

Кроме скалолазания Кейт Миддлтон и принц Уильям встретятся с регбистами из местного клуба. А потом остановятся в местной гостинице.

Для своих спортивных упражнений и прогулки в горах принц Уильям с супругой выбрали удобную спортивную форму. Кейт надела куртку The Mountain Equipment Kongur MRT за 600 фунтов стерлингов, серые брюки голландского бренда G-Star RAW за 110 фунтов стерлингов, камуфляжную кепку и походные ботинки Berghaus за 175 фунтов стерлингов.

Она обошлась без макияжа и собрала волосы в хвост. А потом приняла участие в учениях спасателей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Уэльсе Фото: Getty Images

У принца Уильяма явно было больше опыта. Ведь прежде чем стать высокопоставленным членом королевской семьи в возрасте 35 лет, Уильям работал пилотом поисково-спасательных служб Королевских ВВС. Он также работал пилотом санитарной авиации Восточной Англии.

Когда инструкторы по альпинизму спросили, спускался ли он со скалы раньше, Уильям сказал: "Это было давно". А Кейт напомнила ему, что они здесь ради тренировок, а не ради соревнования.

Напомним, ранее Фокус писал об украшениях принцессы Дианы, которые перешли по наследству к ее сыновьям и которые теперь носят Кейт Миддлтон и Меган Маркл.