Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли на себя роль доставщиков пиццы

Королевская пара была замечена в ожидании пиццы из фургона Little Dragon в Южном Уэльсе.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли на себя новую роль во время своей прогулки в Южном Уэльсе. Они были замечены за заказом и доставкой пиццы. Об этом пишет People.

Принц и принцесса Уэльские также встретились с командой горных спасателей Центральных маяков, которые рискуют своими жизнями, помогая обеспечить безопасность пешеходов и альпинистов на близлежащем горном хребте.

После участия в тренировочных мероприятиях, таких как спуск по канату, упражнения по оказанию медицинской помощи и демонстрация спасения поисковых собак, королевская чета направилась в клуб регби Доулейса, чтобы встретиться с членами местного сообщества и перекусить пиццей в пиццерии Little Dragon Pizza Van.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

40-летний Уильям и 41-летняя Кейт заказали 22 пиццы, которыми они затем поделились со спасателями в Доулейсе.

Питер Моррис, владелец фургона для пиццы Little Dragon, который обслуживал пару вместе с коллегой Шеннон Стоукс, рассказал журналу: "Принцесса спросила, делаем ли мы собственное тесто, и сказала, что они любят делать пиццу со своими детьми. Приготовить пиццу для будущих короля и королевы — это сюрреалистично".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Официальный аккаунт Кенсингтонского дворца опубликовал видео в Twitter и подписал: "Кому-нибудь пиццу?"

Для прогулки Кейт выбрала повседневный образ, надев пару черных узких брюк карго, темно-зеленую водолазку, оливковую куртку на молнии с воротником и темно-коричневые походные ботинки. Уильяма надел голубую рубашку с воротником на пуговицах, черный пуховик, серые брюки и коричневые ботинки.

Визит Кейт и Уильяма является ключевой частью их постоянного взаимодействия со службами Уэльса, поскольку они стали принцем и принцессой Уэльской после смерти королевы Елизаветы в сентябре.

Также Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям занялись скалолазанием.