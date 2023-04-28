Кейт Миддлтон позволила ребенку играть со своей сумочкой (видео)

Всего за неделю до коронации принц и принцесса Уэльские посетили Аберфан, место аварии на шахте в 1966 году.

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В пятницу принц и принцесса Уэльские посетили Аберфан в Южном Уэльсе, где они нашли время, чтобы вспомнить тех, кто погиб в результате катастрофы на шахте в городе в 1966 году. Об этом пишет People.

После посещения мемориального сада, расположенного на том месте, где стояла школа Пантглас до того, как на нее обрушилась лавина, королевская чета нашла время, чтобы поговорить с представителями общественности.

41-летняя принцесса Кейт встретила Люси, которая держала на руках своего годовалого сына Даниэля. Во время их общения ребенок был очарован черной сумочкой королевской особы, держа ее и играя с ней — к большому удовольствию Кейт. Она даже позволила Даниэлю взять сумочку, а сама продолжала здороваться с другими людьми.

Люси сказала ITV: "Я думаю, она сочувствовала тому, как тяжело с детьми. Она сказала: "Он может играть с ней, я вернусь за ней". Я просто потеряла дар речи. Однако это типично для него(Даниэля). Он немного ураган, меньшего я и не ожидала!"

Принцесса Уэльская была в платье Zara с традиционным принтом, которое она уже надевала в 2020 году. К нему она подобрала черное пальто, высокие сапоги до колен и сумочку Mulberry, которая очень понравилась малышу. Свой образ Миддлтон завершила серьгами Hera от Emily Mortimer.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, Кейт и принц Уильям провели день с волонтерами горно-спасательной группы Центральных маяков, которые рискуют своими жизнями, обеспечивая безопасность посетителей близлежащего горного хребта. Они приняли участие в тренировочных мероприятиях, таких как спуск по канату, учения по оказанию медицинской помощи и демонстрация спасательных собак-поисковиков.

Также Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли на себя роль доставщиков пиццы.