Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем посетили мероприятие в Каннах (фото)
Звездная пара продемонстрировала элегантные вечерние образы.
36-летняя английская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем посетили мероприятие в Каннах в идеальных вечерних образах. Снимками события звезда подиумов и молодая мама делится в своем Instagram с более чем 18 млн подписчиков.
"Ангел" Victoria's Secret присоединилась к партнеру Джейсону Стейтему на церемонии вручения награды "Женщины в движении" на 76-м Каннском кинофестивале во Франции.
36-летняя супермодель создала гламурный образ, надев черное платье, облегавшее фигуру и подчеркивающее ее стройное телосложение. Платье без бретелей имело вырез в форме сердца и рукава-блузы, прикрепленные к нему.
Роузи дополнила свой полностью черный ансамбль туфлями на шпильке в тон основного наряда.
В частности, мама двух носила бриллиантовое колье в форме змеи из трех слоев, которое вращалось на ее тонкой шее.
Роузи добавила еще больше блеска с помощью соответствующих бриллиантовых браслетов на перчатках, поскольку они идеально контрастировали с тьмой ее ансамбля и слепили под прожекторами.
Тем временем, 55-летний Джейсон Стейтем был в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.
Напомним, Джейсон Стейтем примерил костюм пасхального кролика.
Также Фокус писал о том, как возлюбленная Джейсона Стейтема отпраздновала 36-летие.