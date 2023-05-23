Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем посетили мероприятие в Каннах (фото)

Звездная пара продемонстрировала элегантные вечерние образы.

36-летняя английская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем посетили мероприятие в Каннах в идеальных вечерних образах. Снимками события звезда подиумов и молодая мама делится в своем Instagram с более чем 18 млн подписчиков.

"Ангел" Victoria's Secret присоединилась к партнеру Джейсону Стейтему на церемонии вручения награды "Женщины в движении" на 76-м Каннском кинофестивале во Франции.

36-летняя супермодель создала гламурный образ, надев черное платье, облегавшее фигуру и подчеркивающее ее стройное телосложение. Платье без бретелей имело вырез в форме сердца и рукава-блузы, прикрепленные к нему.

Роузи дополнила свой полностью черный ансамбль туфлями на шпильке в тон основного наряда.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем во Франции

В частности, мама двух носила бриллиантовое колье в форме змеи из трех слоев, которое вращалось на ее тонкой шее.

Роузи добавила еще больше блеска с помощью соответствующих бриллиантовых браслетов на перчатках, поскольку они идеально контрастировали с тьмой ее ансамбля и слепили под прожекторами.

Тем временем, 55-летний Джейсон Стейтем был в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Роузи Хантингтон-Вайтли во Франции

Напомним, Джейсон Стейтем примерил костюм пасхального кролика.

Также Фокус писал о том, как возлюбленная Джейсона Стейтема отпраздновала 36-летие.