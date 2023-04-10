Джейсон Стейтем оделся в Пасхального кролика, чтобы порадовать детей

Рози Хантингтон-Уайтли поделилась забавным видео с женихом Джейсоном Стейтемом, который оделся в костюм кролика, чтобы отпраздновать Пасху.

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55-летний британский актер Джейсон Стейтем известен тем, что играет жесткие и суровые роли в боевиках. Но в воскресенье он отошел от персонажей, которых обычно играет, превратившись в Пасхального кролика для детей. Об этом пишет Daily Mail.

Джейсон надел ростовой костюм кролика с длинными ушами и пушистым белым хвостом. Его невеста, 35-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли поделилась в своем Instagram видео, на котором он был одет в этот наряд.

Джейсон Стейтем в костюме кролика Фото: Instagram rosiehw Джейсон Стейтем в костюме кролика Фото: Instagram rosiehw

Знаменитый актер бегал по их саду, преследуемый несколькими детьми, в том числе их пятилетним сыном Джеком. Когда он развлекал детей, было слышно, как Рози смеялась за кадром.

Напомним, британская супермодель и ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем встречаются с 2010 года. В июне 2017 года родился их первенец Джек. В феврале прошлого года супермодель и звезда фильмов "Перевозчик" и "Большой куш" стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка.

Также Фокус писал, что Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей закрытого ужина, организованного в честь коллекции высокого ювелирного искусства Gucci в отеле Ritz, во французской столице.