Джейсон Стейтем одягнувся у Великоднього кролика, щоб порадувати дітей

Роузі Гантінгтон-Вайтлі поділилася кумедним відео з нареченим Джейсоном Стейтемом, який одягнувся у костюм кролика, щоб відсвяткувати Великдень.

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55-річний британський актор Джейсон Стейтем відомий тим, що грає жорсткі та суворі ролі у бойовиках. Але в неділю він відійшов від персонажів, яких зазвичай грає, перетворившись на Пасхального кролика для дітей. Про це пише Daily Mail.

Джейсон одягнув ростовий костюм кролика з довгими вухами та пухнастим білим хвостом. Його наречена, 35-річна модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі поділилася у своєму Instagram відео, на якому він був одягнений у це вбрання.

Джейсон Стейтем у костюмі кролика Фото: Instagram rosiehw Джейсон Стейтем у костюмі кролика Фото: Instagram rosiehw

Знаменитий актор бігав по їхньому саду, переслідуваний кількома дітьми, зокрема їх п'ятирічним сином Джеком. Коли він розважав дітей, було чути, як Розі сміялася за кадром.

Нагадаємо, британська супермодель та ангел Victoria's Secret Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем зустрічаються з 2010 року. У червні 2017 року народився їхній первісток Джек. У лютому минулого року супермодель та зірка фільмів "Перевізник" та "Великий куш" стали батьками вдруге. У пари народилася дівчинка.

Також Фокус писав, що Роузі Гантінгтон-Вайтлі стала гостею закритої вечері, організованої на честь колекції високого ювелірного мистецтва Gucci у готелі Ritz у французькій столиці.