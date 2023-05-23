Камалия в патриотическом платье и в компании мужа посетила Каннский кинофестиваль-2023 (фото)

Звездная пара, объявившая о своем разводе, снова подогрела слухи о примирении.

46-летняя украинская певица Камалия и ее пока официальный муж Мохаммад Захур представили Украину на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023. Об этом заслуженная артистка Украины сообщила в своем Instagram.

Мама двоих вышла на публику в патриотическом образе — желто-синем платье от украинского бренда с акцентными рукавами. Волосы певица оставила распущенными, уложив их легкими локонами.

Между тем, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур был в светло-синем костюме с белой рубашкой и желтой бабочкой, дополнив патриотический лук матери своих детей.

"Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале 💛💙 Dress by @adamarisbridal", — подписала публикацию из Франции Камалия.

Камалия и Мохаммад Захур

Несколько недель назад пара, воспитывающая двух общих детей, объявила о своем разводе после 20 лет брака. Тем не менее, предприниматель и звезда сцены продолжают активно появляться вместе на мероприятиях и отмечают семьей праздники.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

"То все же "вместе с Захуром"? Для чего тогда было распускать эту ложь о разводе? Чтобы попиариться?", "🫶🇺🇦🫶Вы прекрасны!🫶 отдельная благодарность Захуру, за нереальную помощь Украинцам!!! 🤝Береги Вас Боже!🙏🙏🙏", — комментируют новое фото Камалии и Захура подписчики певицы.

Напомним, Камалия рассказала, с кем после развода будут жить ее дочери.

Также Фокус писал об истории знакомства и любви Камалии и Мохаммада Захура.