Бывший бойфренд Шакиры опубликовал редкое фото с новой возлюбленной
Пара объявила об официальных отношениях в январе этого года.
36-летний испанский футболист Жерар Пике опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото со своей возлюбленной, 24-летней моделью Кларой Чиа Марти.
Бывший супруг Шакиры поделился селфи со своей девушкой. На фотографии Пике был без рубашки и улыбался, а Марти сидела у него на коленях и держала камеру, чтобы сделать снимок. Девушка была одета в черную футболку.
"🧡", — подписал он просто фотографию.
Неудивительно, что фан-база Шакиры отправилась в комментарии под публикацией, чтобы поделиться своим "разочарованием".
"Кто это? Бывший Шакиры?", — написал один из поклонников.
"По крайней мере, имейте немного чувства человечности и держите свою жизнь в тайне !!!!", — добавил второй пользователь.
"Типично: загружаете фотографию друг с другом, чтобы доказать, что вы "счастливы", когда ЯВНО умираете от ярости внутри", — прокомментировал третий фанат Шакиры.
Напомним, Шакира и Жераром Пике расстались после 11 лет отношений. Позже певица решила уехать с детьми и родителями из Барселоны и обосноваться в Майами.
Также Фокус писал, что Жерар Пике раскритиковал Шакиру и ее поклонников.