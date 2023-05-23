Оля Полякова рассказала о проблемах в браке (видео)

Артистка дала благотворительный концерт в Киеве.

44-летняя украинская певица Оля Полякова рассказала о проблемах в браке с мужем.

Звезда сцены призналась в программе "Завтрак с 1+1", что полномасштабная война оказала большое влияние на ее супружескую жизнь, ведь они с мужем, 60-летним бизнесменом Вадимом Буряковским, долгое время были в разлуке.

"Будем чинить. Я же понимаю, что это не только я. Многие жили в разлуке и многие отвыкли друг от друга. Надо привыкать, никто не остался предыдущим, никто не остался таким, каким был до этого. Все изменились, у всех изменились смыслы, у всех изменилась жизнь", — рассказала украинская знаменитость, недавно давшая благотворительный концерт.

Оля Полякова

Оля Полякова и Вадим Буряковский поженились в 2004 году. От их союза подрастают двое детей — дочери Маша и Алиса. Сейчас они живут и учатся в Великобритании.

В своих интервью звезда рассказывала, что в начале их отношений мало кто верил в продолжительность этой истории. Однако супруги вместе уже более 18 лет.

Оля Полякова с семьей Фото: polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова высказалась о значительной разнице и возрасте с мужем.

Также Фокус писал о слухах касательно развода Оли Поляковой с ее мужем.