Король Чарльз "купил" молчание костюмерши своей покойной матери в обмен на дом

Анджела Келли переехала из Виндзора и подписала соглашение о неразглашении в обмен на новую резиденцию.

Анджела Келли, костюмерша и близкая подруга королевы Елизаветы, после ее смерти намеревалась написать мемуары и ей было бы о чем рассказать, но в Букингемском дворце "купили" ее молчание. Об этом пишет Daily Mail.

Анджела Келли занимала коттедж на территории Виндзорского замка, но на этой неделе она съехала в новую резиденцию на Севере страны. Новое жилье ей предоставила корона, а именно король Чарльз. Но жить там Анжела сможет, только если больше не будет писать о покойной королеве Елизавете.

Она и так опубликовала уже две книги, но с позволения Елизаветы, и нее было разрешение от королевы на написание третьей, но принц Чарльз был очень ими недоволен и сделал все, чтобы новые мемуары не увидели свет.

Сейчас король заключил сделку с костюмершей покойной королевы, запрещающую ей делиться королевскими секретами в обмен на новую жизнь на Севере.

Анджела Келли покинула Виндзор

Старший советник дворца, действующий от имени короля, представил Келли новый NDA — соглашение о неразглашении — для подписания в рамках сделки.

Высокопоставленный источник назвал это соглашение "приказом о закрытии рта", который затруднит будущие доходы, основанные на публичных разоблачениях королевской семьи. По условиям соглашения Келли запрещено использовать слова "король" и "дворец" в коммерческих целях.

Содержание и забота о Келли было прописано в завещании королевы, так что обойти его король Чарльз бы никак не мог, но он сделал все для того, чтобы защитить ее наследие.

Уроженка Ливерпуля, награжденная Королевским орденом Виктории в 2012 году, рассказала друзьям в Instagram, что переезжает на север, сказав: "Готовлюсь к прощанию. Я наконец-то переезжаю в свой новый дом, который наконец-то смогу называть Своим Домом. Я переезжаю в Пик-Дистрикт, чуть дальше Шеффилда, так что не слишком далеко от семьи… С нетерпением жду новых приключений".

Хотя Анджела Келли была фавориткой покойной королевы и даже могла называться ее подругой, прочие придворные и персонал ее не любили. В Букингемском дворце ее прозвали AK-47 — в честь ее инициалов и штурмовой винтовки — из-за ее безжалостной трудовой этики в сочетании с печально известным характером.

Анджела Келли и королева Елизавета

Было известно, что Келли пренебрежительно общалась даже с принцами. Гарри именно ее назвал главной виновницей скандала с тиарами, который приключился перед его свадьбой с Меган Маркл.

Когда королева умерла в сентябре прошлого года, ее уволили с должности, поскольку Камилла привыкла работать с Джеки Микин, бывшей костюмершей королевы-матери.

Без покровительства королевы Анджеле Келли сказали, что она должна покинуть свой дом в Виндзоре, и ее друзья опасались, что она станет жертвой дворцовых перестановок. А сама она, казалось, нагнетала ситуацию, намекая, что не пользуется популярностью.

На прошлой неделе в Instagram Келли написала: "Я слишком стара, чтобы беспокоиться о том, кому я нравлюсь, а кому не нравлюсь!". Однако все устроилось для нее наилучшим образом.