Ближайшая подруга покойной королевы Елизаветы поссорилась с королем Чарльзом и съехала из дворца

Костюмерша Анджела Келли много лет была рядом с королевой Елизаветой, но не сумела сохранить хорошие отношения с ее сыном.

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71-летняя Анджела Келли, которая более 20 лет была ближайшей подругой королевы Елизаветы II, ее доверенным лицом и заведовала ее гардеробом, не сумела найти общий язык с королем Чарльзом. Сообщается, что Келли "потеряла власть и влияние" после смерти Елизаветы II, не смогла приспособиться к новому правлению и была вынуждена съехать из Виндзора. Об этом пишет Daily Mail.

Анджела Келли была вынуждена покинуть свой коттедж в Виндзорском парке, куда сама королева заходила на чай, и переехать в собственный дом на севере Англии. Она опубликовала несколько фото в Instagram с видом на парк и написала: "Готовлюсь прощаться".

Ранее она написала пост, в котором сообщила, что ее рабочий телефон был отключен. А в другом содержался явный намек на конфликт.

"Я слишком стара, чтобы беспокоиться о том, кому я нравлюсь, а кому не нравлюсь! У меня есть более важные дела! Если ты любишь меня — я люблю тебя! Если ты меня поддержишь — я поддержу тебя. Если ты меня ненавидишь — мне все равно!" – написала Келли.

О ее непростом характере было известно. Костюмерша королевы получила в Букингемском дворце прозвище — АК-47. В своих мемуарах принц Гарри описывал ее, как "вечно мешающую нарушительницу спокойствия". Именно Келли участвовала в нашумевшем конфликте с Меган Маркл из-за тиар на ее свадьбу.

Анджела Келли долгие годы была близкой подругой королевы

Такова была ее близость к королеве, что однажды она похвасталась: "Нам очень весело вместе. У королевы отличное чувство юмора, и она отличный подражатель. Она может говорить со всеми акцентами, включая мой".

Королева даже давала ей уроки красноречия, а Анджела разнашивала ее туфли и проводила с ней вместе время за просмотром любимых телепрограмм и наблюдая за звездами с башен Балморала.

Анджела явно преуменьшала свое значение, говоря: "Я знаю свое место. У меня скромное происхождение, и мне нравится думать, что я осталась скромной".

Но другие сотрудники говорят, что с ней было лучше не ссориться.

Анджела Келли на модном показе

Как-то Анджела Келли швырнула мешок с мусором в официанта, когда ее обед не был подан вовремя, и публично подралась с горничной, которая была младше ее на 20 лет из-за симпатичного повара-кондитера. Офицерам королевской охраны пришлось разнимать двух женщин.

Она управляла личными покоями королевы железной рукой, могла продвигать и смещать тех, кого желала, и наслаждалась своей ролью привратницы королевы. Не раз она заявляла, что королева Елизавета — "ее лучшая подруга".

Во время пандемии Covid-19 Анжела была частью небольшой команды, запертой вместе с королевой и принцем Филиппом в Виндзорском замке. Она была одной из немногих в комнате, примыкающей к спальне королевы, где та умерла в Балморале в сентябре прошлого года.

Впрочем, королева ценила ее работу. Она пожаловала ей награду Королевского Викторианского ордена, а также разрешила написать книги мемуаров. Две были написаны, но третья, скорей всего, издана не будет. Потому что королю Чарльзу не понравились две предыдущие.

Но дом в Нью-Йоркшире, в который Анджела Келли переехала из Виндзора, судя по слухам, был предоставлен именно королем. И бывшая сотрудница его матери будет жить там до смерти, после чего дом вернется во владение короны. Таким образом, король нашел уникальное королевское решение потенциально сложной проблемы. Он удовлетворил желание своей покойной матери предоставить Анджеле пожизненное жилье и устранил возможную угрозу с ее стороны, убрав ее подальше от дворца.

Фото из книги Келли, которое возмутило короля Чарльза

И не исключено, что когда-нибудь история Анджелы Келли будет экранизирована. Потому что дочь крановщика из Ливерпуля и военного моряка достигла небывалых высот. Она была замужем, но уехала работать экономкой у сэра Кристофера Маллаби, тогдашнего посла Великобритании в Германии, оставить троих своих детей с отцом.

Когда королева и принц Филипп приехали погостить во время официального визита в Берлин в 1992 году, они разговорились с Анджелой, которая рассказала им о своих планах вернуться в Британию.

Вскоре после этого ей предложили работу в Букингемском дворце. Это было в 1993 году. Три года спустя она стала старшим костюмером, а в 2001 году стала первой личной помощницей королевы.

Она также стала кутюрье, разрабатывая и помогая шить многие наряды королевы, а также крестильные одеяния, которые использовались во время крещения принца Джорджа. Ее заслуженно хвалили за то, что она придала королеве более современный вид.

Напомним, ранее Фокус писал обо всех женщинах, с которыми была близка покойная королева Елизавета II.