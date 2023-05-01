Найближча подруга покійної королеви Єлизавети посварилася з королем Чарльзом і виїхала з палацу

Костюмерка Анджела Келлі багато років була поруч із королевою Єлизаветою, але не зуміла зберегти гарні стосунки з її сином.

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71-річна Анджела Келлі, яка понад 20 років була найближчою подругою королеви Єлизавети II, її довіреною особою та завідувала її гардеробом, не змогла порозумітися з королем Чарльзом. Повідомляється, що Келлі "втратила владу й вплив" після смерті Єлизавети II, не змогла пристосуватися до нового правління та була змушена з'їхати з Віндзора. Про це пише Daily Mail.

Анджела Келлі була змушена залишити свій котедж у Віндзорському парку, куди сама королева заходила на чай, і переїхати у власний будинок на півночі Англії. Вона опублікувала кілька фото в Instagram із видом на парк і написала: "Готуюсь прощатися".

Раніше вона написала пост, у якому повідомила, що її робочий телефон було вимкнено. А в іншому містився явний натяк на конфлікт.

"Я занадто стара, щоб турбуватися про те, кому я подобаюся, а кому не подобаюся! У мене є важливіші справи! Якщо ти любиш мене — я люблю тебе! Якщо ти мене підтримаєш — я підтримаю тебе. Якщо ти мене ненавидиш — мені все одно!" — написала Келлі.

Про її непростий характер було відомо. Костюмерка королеви отримала в Букінгемському палаці прізвисько — АК-47. У своїх мемуарах принц Гаррі описував її як "порушницю спокою, яка вічно заважає". Саме Келлі брала участь у гучному конфлікті з Меган Маркл через тіари на її весілля.

Анджела Келлі довгі роки була близькою подругою королеви

Така була її близькість до королеви, що якось вона похвалилася: "Нам дуже весело разом. У королеви відмінне почуття гумору, і вона чудова імітаторка. Вона може говорити всіма акцентами, включаючи мій".

Королева навіть давала їй уроки красномовства, а Анджела розношувала її туфлі та проводила з нею разом час за переглядом улюблених телепрограм і спостерігаючи за зірками з веж Балморалу.

Анджела явно применшувала своє значення, говорячи: "Я знаю своє місце. У мене скромне походження, і мені подобається думати, що я залишилася скромною".

Але інші співробітники кажуть, що з нею було краще не сваритися.

Анджела Келлі на модному показі

Якось Анджела Келлі жбурнула мішок зі сміттям в офіціанта, коли її обід не був поданий вчасно, і публічно побилася з покоївкою, яка була молодша за неї на 20 років, через симпатичного кухаря-кондитера. Офіцерам королівської охорони довелося розбороняти двох жінок.

Вона керувала особистими покоями королеви залізною рукою, могла просувати й зміщувати тих, кого хотіла, і насолоджувалася своєю роллю воротаря королеви. Не раз вона заявляла, що королева Єлизавета — "її найкраща подруга".

Під час пандемії Covid-19 Анжела була частиною невеликої команди, замкненої разом із королевою та принцом Філіппом у Віндзорському замку. Вона була однією з небагатьох у кімнаті, що примикає до спальні королеви, де та померла в Балморалі у вересні минулого року.

Утім, королева цінувала її роботу. Вона надала їй нагороду Королівського Вікторіанського ордена, а також дозволила написати книги мемуарів. Дві були написані, але третю, швидше за все, видано не буде, тому що королю Чарльзу не сподобалися дві попередні.

Але будинок у Нью-Йоркширі, куди Анджела Келлі переїхала з Віндзора, судячи з чуток, надав саме король. І колишня співробітниця його матері житиме там до смерті, після чого будинок повернеться у володіння корони. Так король знайшов унікальне королівське вирішення потенційно складної проблеми. Він задовольнив бажання своєї покійної матері надати Анджелі довічне житло й усунув можливу загрозу з її боку, прибравши її якомога далі від палацу.

Фото з книги Келлі, яке обурило короля Чарльза

І не виключено, що колись історію Анджели Келлі буде екранізовано. Тому що дочка кранівника з Ліверпуля та військового моряка досягла небувалих висот. Вона була одружена, але поїхала працювати економкою в сера Крістофера Маллабі, тодішнього посла Великобританії в Німеччині, залишивши трьох своїх дітей із батьком.

Коли королева та принц Філіп приїхали погостювати під час офіційного візиту до Берліна в 1992 році, вони розмовляли з Анджелою, яка розповіла їм про свої плани повернутися до Британії.

Незабаром після цього їй запропонували роботу в Букінгемському палаці. Це було 1993 року. Через три роки вона стала старшою костюмеркою, а у 2001 році стала першою особистою помічницею королеви.

Вона також стала кутюр'є, розробляючи й допомагаючи шити багато нарядів королеви, а також хрестильні шати, які використовувалися під час хрещення принца Джорджа. Її заслужено хвалили за те, що вона надала королеві сучаснішого вигляду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всіх жінок, із якими була близька покійна королева Єлизавета II.