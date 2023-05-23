Наоми Кэмпбелл заметили на яхте с дочерью (фото)

Знаменитость отпраздновала 53-летие.

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала день рождения на суперяхте в компании друзей и дочери. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов, до сих пор не раскрывшая имени своего ребенка после того, как она родилась в мае 2021, прижалась к своему малышу, когда направлялась к роскошному судну.

Наоми выглядела стильно в черно-белом клетчатом пиджаке и брюках в тон. Она соединила свой образ с повседневными белыми кроссовками и закрыла лицо парой черных очков.

Наоми, которая была в Каннах для участия в 76-м кинофестивале, можно было увидеть, когда она покидала отель Cap Eden Roc в Антибах вместе с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом и саудовским кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки.

Наоми Кэмпбелл с дочерью

Легендарная модель удивила поклонников, объявив о рождении дочери в мае 2021 года, спустя всего несколько недель после появления на подиуме Недели моды в Нью-Йорке.

Позже она настаивала на том, что ее дочь не была усыновлена на фоне распространения спекуляций по поводу ее биологического происхождения.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Беседуя с британским Vogue и позируя с дочерью для съемки обложки, модель подтвердила: "Ее не усыновили – она мой ребенок".

Напомним, Синди Кроуфорд поздравила Наоми Кэмпбелл с 53-летием.

Также Фокус писал о выходе Наоми Кэмпбелл на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.