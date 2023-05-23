Синди Кроуфорд поделилась архивным фото с Наоми Кэмпбелл

22 мая Наоми Кэмпбелл исполнилось 53 года. Самые близкие друзья и коллеги легенды поздравили ее фотографиями из прошлого.

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57-летняя американская модель Синди Кроуфорд поздравила Наоми Кэмпбелл с Днем рождения, опубликовав архивное совместное фото в своем Instagram-аккаунте.

Снимок моделей сделан на показе мод Mugler в одинаковых нарядах — почти обнаженных полностью черных образах с кисточками и латексными деталями. У Кэмпбелл ярко-оранжевые волосы, а у Кроуфорд ее натуральный каштановый цвет.

"С днем рождения, единственная и неповторимая @naomi", — написала под публикацией Кроуфорд.

Джереми Скотт, наиболее известный своим пребыванием в должности креативного директора Moschino, опубликовал совместное видео с моделью на съемочной площадке во время фотосессии, где Кэмпбелл предстала в блестящем серебристом костюме, черных ботинках до бедра и нескольких ожерельях. Скотт стоит рядом с ней в футболке Moschino и комбинезоне, когда они вместе позируют и целуются.

Он подписал видео: "4 EVER NAOMI 💘🙏🏽🥰 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЛЕГЕНДЫ @naomi I L❤️VE YOU ❣️".

Марк Джейкобс также присоединился к поздравлениям, опубликовав архивную фотографию дуэта.

"С каждым годом ты продолжаешь становиться лучше. Всегда верна себе и по-прежнему всегда развиваешься и растешь. Я люблю тебя всем сердцем и желаю тебе самого счастливого дня рождения— дня, года, наполненного счастьем, радостью и такой большой любовью".

52-летняя Клаудия Шиффер также поделилась воспоминанием с моделью. На фото они позировали перед камерами: Кэмпбелл в черно-розовом полосатом платье и многочисленных золотых ожерельях, в то время как Шиффер выбрала полностью черный образ с браслетом, который подходил к ожерелью Наоми и поясом с золотым цепочкам на талии.

Наоми Кэмпбелл начала свою модельную карьеру в 15 лет. С тех пор суперзвезда ходила по бесчисленным подиумам таких домов моды, как Versace, Prada, Marc Jacobs, Dior и других; освещала многочисленные публикации Vogue от Франции до Америки и Англии; стала первопроходцем для чернокожих моделей в отрасли.

Попутно Кэмпбелл установила многочисленные тесные отношения с некоторыми из самых громких имен в истории моды, будучи провозглашенной одной из оригинальных супермоделей наряду с такими близкими друзьями, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон. Кроме того, она в близких отношениях с такими знаковыми дизайнерами, как Марк Джейкобс, Джереми Скотт и Рикардо Тиши.

Ранее Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл показала, как выглядела в детстве.