Сінді Кроуфорд поділилася архівним фото з Наомі Кемпбелл

22 травня Наомі Кемпбелл виповнилося 53 роки. Найближчі друзі та колеги легенди привітали її фотографіями з минулого.

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57-річна американська модель Сінді Кроуфорд привітала Наомі Кемпбелл із Днем народження, опублікувавши архівне спільне фото у своєму Instagram-акаунті.

Знімок моделей зроблений на показі мод Mugler в однакових вбраннях — майже оголених чорних образах з пензликами і латексними деталями. У Кемпбелл яскраво-помаранчеве волосся, а у Кроуфорд її натуральний каштановий колір.

"З днем народження, єдина та неповторна @naomi", — написала під публікацією Кроуфорд.

Джеремі Скотт, найбільш відомий своїм перебуванням на посаді креативного директора Moschino, опублікував спільне відео з моделлю на знімальному майданчику під час фотосесії, де Кемпбелл постала у блискучому сріблястому костюмі, чорних черевиках до стегна та кількох намистах. Скотт стоїть поряд з нею у футболці Moschino та комбінезоні, коли вони разом позують та цілуються.

Він підписав відео: "4 EVER NAOMI 💘🙏🏽🥰 З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ЄДИНОЇ ЛЕГЕНДИ @naomi IL❤️VE YOU ❣️".

Марк Джейкобс також приєднався до привітань, опублікувавши архівну фотографію дуету.

"З кожним роком ти продовжуєш ставати краще. Завжди вірна собі і, як і раніше, завжди розвиваєшся і ростеш. Я люблю тебе всім серцем і бажаю тобі найщасливішого дня народження — дня, року, наповненого щастям, радістю і такою великою любов'ю".

52-річна Клаудія Шиффер також поділилася спогадом із моделлю. На фото вони позували перед камерами.

Наомі Кемпбелл розпочала свою модельну кар'єру у 15 років. З тих пір суперзірка ходила незліченними подіумами таких будинків моди, як Versace, Prada, Marc Jacobs, Dior та інших; висвітлювала численні публікації Vogue від Франції до Америки та Англії; стала першопрохідником для чорношкірих моделей у галузі.

Принагідно Кемпбелл встановила численні тісні стосунки з деякими найгучнішими іменами в історії моди, будучи проголошеною однією з оригінальних супермоделей поряд з такими близькими друзями, як Лінда Євангеліста, Сінді Кроуфорд і Крісті Терлінгтон. Крім того, вона у близьких стосунках із такими знаковими дизайнерами, як Марк Джейкобс, Джеремі Скотт та Рікардо Тиші.

Раніше Фокус писав, що Наомі Кемпбелл показала, як виглядала у дитинстві.