52-річна Наомі Кемпбелл показала, як виглядала в дитинстві (фото)

Зірка подіумів долучилася до рекламного кампейну Hugo Boss.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл показала, як виглядала в дитинстві. Архівним фото вона поділилася у своєму Instagram.

Зірка подіумів доєдналася до рекламного кампейну бренду Hugo Boss та показала, як одна із найвідоміших супермоделей світу виглядала у дитинстві. На чорно-білому фото майбутня знаменитість китайсько-ямайського походження позує з пучком та лаконічними сережками.

"Кожна боротьба, кожен крок, кожен маленький поворот долі. Стати БОСОМ — це подорож. Обирай свою власну історію #BeYourOwnBOSS #ad", — підписала кадр британська знаменитість.

[ + – ] Наомі Кемпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

Раніше до рекламного челенджу приєдналися Джіджі Хадід, Періс Гілтон та інші світові знаменитості. Окрім цього, до кампейну Hugo Boss долучилися і українські селебриті — Маша Єфросиніна та Надя Дорофєєва. Вони також показали свої архівні кадри з дитинства та розповіли свої правила життя.

Зокрема українська телеведуча розкрила настанови своїх батьків, які допомогли їй досягти успіху.

[ + – ] Маша Єфросиніна Фото: Instagram mashaefrosinina

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри з однорічною донькою.

Також Фокус писав про ідеальне пальто на весну 2023, яке раніше продемонструвала Наомі Кемпбелл.