Наомі Кемпбелл поділилася рідкісними кадрами з донькою (фото)

Дівчинка народилася у травні 2021 року.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл поділилася рідкісними кадрами зі своєю донькою. Сімейні фото зірка подіумів китайсько-ямайського походження показала своїм 14 млн підписників в Instagram.

На одному зі знімків знаменитість позує з донькою на фоні океану. Дівчинка одягнута в білу курточку та темні лосини. Тим часом зіркова мама обрала для сімейної прогулянки total-black образ.

"З Новим роком! Дорогенькі, нехай Бог береже вас та вашу родину щасливими та здоровими протягом року. Нехай Божа присутність ніколи не покидає ваше серце. Нехай Господь дарує вам свою ласку та силу у 2023 році, щасливого Нового року!!!" — підписала карусель новорічних знімків Наомі Кемпбелл.

[ + – ] Наомі Кемпбелл з донькою

Кемпбелл не уточнила, народила вона сама дитину чи скористалася послугами сурогатної матері, при цьому вона повідомила, що її дочку не усиновили, сказавши британському Vogue у лютому 2022 року: "Вона моя дитина".

Супермодель також ще не розкрила імені свого первістка та персони батька дівчинки. Лише кілька разів зірку подіумів "ловили" під час прогулянок з донькою.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вийшла на публіку у м'ятній сукні з екстремальним декольте та пір'ям.

Також Фокус писав про ідеальний образ для новорічних корпоративів 2023, який раніше продемонструвала Наомі Кемпбелл.