Наоми Кэмпбелл поделилась редкими кадрами с дочерью (фото)
Девочка родилась в мае 2021 года.
52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась редкими кадрами со своей дочерью. Семейные фото звезда подиумов китайско-ямайского происхождения показала своим 14 млн подписчиков в Instagram.
На одном из снимков знаменитость позирует с дочерью на фоне океана. Девочка одета в белую курточку и темные лосины. Тем временем звездная мама выбрала для семейной прогулки total-black образ.
"С Новым годом! Дорогие, пусть Бог бережет вас и вашу семью счастливыми и здоровыми в течение года. Пусть Божье присутствие никогда не покидает ваше сердце. Пусть Господь дарит вам свою милость и силу в 2023 году, счастливого Нового года!!!" – подписала карусель новогодних снимков Наоми Кэмпбелл.
Кэмпбелл не уточнила, родила ли она самостоятельно ребенка или воспользовалась услугами суррогатной матери, при этом она сообщила, что ее дочь не усыновили, сказав британскому Vogue в феврале 2022 года: "Она мой ребенок".
Супермодель также еще не раскрыла имени своего первенца и персоны отца девочки. Лишь несколько раз звезду подиумов "ловили" во время прогулок с дочерью.
Напомним, Наоми Кэмпбелл вышла на публику в мятном платье с экстремальным декольте и перьями.
Также Фокус писал об идеальном образе для новогодних корпоративов 2023, который ранее продемонстрировала Наоми Кэмпбелл.