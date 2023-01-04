Наоми Кэмпбелл поделилась редкими кадрами с дочерью (фото)

Девочка родилась в мае 2021 года.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась редкими кадрами со своей дочерью. Семейные фото звезда подиумов китайско-ямайского происхождения показала своим 14 млн подписчиков в Instagram.

На одном из снимков знаменитость позирует с дочерью на фоне океана. Девочка одета в белую курточку и темные лосины. Тем временем звездная мама выбрала для семейной прогулки total-black образ.

"С Новым годом! Дорогие, пусть Бог бережет вас и вашу семью счастливыми и здоровыми в течение года. Пусть Божье присутствие никогда не покидает ваше сердце. Пусть Господь дарит вам свою милость и силу в 2023 году, счастливого Нового года!!!" – подписала карусель новогодних снимков Наоми Кэмпбелл.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл с дочерью

Кэмпбелл не уточнила, родила ли она самостоятельно ребенка или воспользовалась услугами суррогатной матери, при этом она сообщила, что ее дочь не усыновили, сказав британскому Vogue в феврале 2022 года: "Она мой ребенок".

Супермодель также еще не раскрыла имени своего первенца и персоны отца девочки. Лишь несколько раз звезду подиумов "ловили" во время прогулок с дочерью.

Напомним, Наоми Кэмпбелл вышла на публику в мятном платье с экстремальным декольте и перьями.

Также Фокус писал об идеальном образе для новогодних корпоративов 2023, который ранее продемонстрировала Наоми Кэмпбелл.