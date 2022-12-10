Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с глубоким декольте и перьями (фото)

Знаменитость посетила кинособытие в Саудовской Аравии.

Related video

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в бирюзовом платье с глубоким декольте. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиума китайско-ямайского происхождения сверкала на красной дорожке гала-концерта Международного кинофестиваля "Красное море" в Джидде, Саудовская Аравия.

Молодая мама выглядела роскошно в платье цвета бирюзы с глубоким декольте вплоть до пупка и объемными рукавами с перьями из коллекции осень 2022 Valentino Couture. Платье знаменитости было с запахом и поясом на талии, а также с небольшим шлейфом.

На ногах модели были темные туфли с открытым носком на каблуке и платформе. К вечернему аутфиту Кэмпбелл добавила роскошное колье и светлый клатч, оставив свои волосы распущенными.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

В 2021 году звезда подиума впервые стала мамой. Впрочем, она не называет имя дочери и не говорит, кто ее отец. Лишь несколько раз папарацци "ловили" звездную маму на прогулке с единственным ребенком, которого модель всячески пытается уберечь от внимания публики.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Напомним, Наоми Кэмпбелл вышла на публику в платье с прозрачным декольте.

Также Фокус писал о первом выходе в свет Наоми Кэмпбелл и ее единственной дочери.