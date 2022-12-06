Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку в платье с прозрачным декольте
Знаменитость посети звездный ужин британского Vogue.
52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на мероприятии, которое состоялось в лондонском отеле Londoner. Об этом пишет Daily Mail.
Для звездного ужина она надела платье-комбинацию из коллекции Valentino Haute Couture осень-зима 2022. Супермодель блистала в образе, который позволил ей выделиться из толпы и продемонстрировать свои превосходные модельные данные.
Аутфит звезда завершила ослепительным бриллиантовым колье и серьгами из коллекции "Подснежник" от Garrard с кольцом "Роза Тюдоров".
Платье с V-образным вырезом украшено соблазнительными кружевными вставками, сквозь которые просвечивалась грудь модели, а также дополнено длинной прозрачной юбкой. Кэмпбелл подобрала к наряду атласные туфли на каблуках и черный клатч с серебристым декором. Также образ знаменитость дополнила несколькими драгоценными браслетами, а также браслетами из черных, песочных и бирюзовых камней. Наоми сделала красивую прическу и вечерний макияж.
Шикарную вечеринку устроил главный редактор глянцевого журнала Эдвард Эннинфул в честь женщин, вносящих положительный вклад в жизнь общества. Вечер посетили и другие звезды – Ева Лонгория, Виктория Бекхэм и Зои Салдана.
Напомним, Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет вместе с дочерью, которую до этого тщательно прятала от папарацци.
Также Фокус писал об идеальном брючном костюме, который накануне продемонстрировала Наоми Кэмпбелл.