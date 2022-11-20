Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет вместе с дочерью (фото)

Девочка родилась в мае 2021 года.

Related video

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет вместе с дочерью, которую до этого тщательно прятала от папарацци. Об этом пишет Daily Мail.

Звезду подиумов китайско-ямайского происхождения заметили во время прогулки с годовалой дочерью. Они отправились посмотреть на праздничные украшения в Гайд-парк в столице Великобритании. Однако папарацци скрыли лицо ребенка супермодели.

Для семейной прогулки знаменитость выбрала черный свитер, леггинсы и фиолетовое пальто. В качестве аксессуаров к аутфиту Наоми Кэмпбелл добавила солнцезащитные очки и черную шапку Boss. На ногах молодой мамы были черные трендовые ботфорты.

Тем временем дочь звезды была одета в фиолетовый комбинезон, белые ботинки и темную шапку с помпоном.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл с дочерью на прогулке

Отметим, что шапка Наоми Кэмпбелл стоит 69 фунтов стерлингов (около трех тысяч гривен).

Имя девочки и ее лицо тщательно скрывается по желанию самой Наоми Кэмпбелл. Также неизвестно, кто стал отцом первого ребенка супермодели.

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала, как подросла ее дочь.

Также Фокус писал об идеальном брючном костюме, который накануне продемонстрировала Наоми Кэмпбелл.