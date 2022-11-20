Наомі Кемпбелл вперше вийшла у світ разом з донькою (фото)

Дівчинка народилася у травні 2021.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вперше вийшла у світ разом з донькою, яку до цього ретельно ховала від папараці. Про це пише Daily Мail.

Зірку подіумів китайсько-ямайського походження помітили під час прогулянки з однорічною донькою. Вони відправилися подивитися на святкові прикраси в Гайд-парк у столиці Великобританії. Проте папараці приховали обличчя дитини супермоделі.

Для сімейної прогулянки знаменитість обрала чорний светр, легінси та фіолетове пальто. Як аксесуари до аутфіту Наомі Кемпбелл додала сонцезахисні окуляри та чорну шапку Boss. На ногах молодої мами були чорні трендові ботфорти.

Тим часом донька зірки була одягнута у фіолетовий комбінезон, білі черевички та темну шапку з помпоном.

[ + – ] Наомі Кемпбелл з донькою на прогулянці

Зазначимо, що шапка Наомі Кемпбелл коштує 69 фунтів стерлінгів (близько трьох тисяч гривень).

Ім'я дівчинки та її обличчя ретельно приховується за бажанням самої Наомі Кемпбелл. Також невідомо, хто став батьком першої дитини супермоделі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала, як підросла її донька.

Також Фокус писав про ідеальний штанний костюм, який напередодні продемонструвала Наомі Кемпбелл.