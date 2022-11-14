Наомі Кемпбелл показала дочку, яка підросла

Наомі досі не зізналася, як назвала дочку та хто є біологічним батьком дитини.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вирушила відпочивати на Мальдіви та взяла із собою свою 16-місячну доньку. Знімками з відпустки вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона позує білому бікіні, демонструючи розкішну фігуру, а також на кількох знімках можна побачити її дитину.

"Настрій: моє кохання та мальдівське здивування", — підписала кадри знаменитість.

Ні імені своєї дочки, ні хто біологічний батько дівчинки, Кемпбелл досі не розкрила.

На відпочинку до Наомі приєдналися модель Елтон Мейсон, засновник PrettyLittleThing Умар Кумані та його наречена Нада Адель.

Супермодель приголомшила шанувальників, оголосивши про народження доньки в травні минулого року, лише за кілька тижнів після появи на подіумі Тижня моди в Нью-Йорку. Водночас у Наомі не було видно живота. Тому вже скоро поповзли чутки про те, що дитина усиновлена, проте сама знаменитість стверджує, що удочерення не було. Більше жодних подробиць про дівчинку вона не озвучувала. За її словами, дуже мало хто з її широкого кола друзів і членів сім'ї знали, що вона планує стати матір'ю.

"Я можу перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона в мене була. Але вона — найбільше благословення, яке я коли-небудь могла собі уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила", — заявила Наомі.

В останні місяці зірка багато подорожувала та часто брала доньку із собою:

"Мені пощастило, що мій малюк любить подорожувати так само, як і я, — без хникания під час зльоту й посадки. Вона хороша дівчинка: дуже добре спить, майже ніколи не плаче. Я завжди знала, що одного дня стану матір'ю, але це найбільша радість, яку я могла уявити. Мені пощастило, що вона в мене є, і я знаю це".

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала вбрання африканських дизайнерів на обкладинці Vogue.