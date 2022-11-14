Наоми Кэмпбелл показала подросшую дочь

Наоми до сих пор не призналась, как назвала дочь, и кто является биологическим отцом ребенка.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл отправилась отдыхать на Мальдивы и взяла с собой свою 16-месячную дочь. Снимками с отпуска она уже поделилась на своей странице в Instagram.

На фото она позирует белом бикини, демонстрируя роскошную фигуру, а также на нескольких снимках можно увидеть и ее ребенка.

"Настроение: моя любовь и мальдивское изумление", – подписала кадры знаменитость.

Ни имени своей дочери, ни кто биологический отец девочки, Кэмпбелл до сих пор не раскрыла.

На отдыхе к Наоми присоединились модель Элтон Мейсон, основатель PrettyLittleThing Умар Кумани и его невеста Нада Адель.

Супермодель ошеломила поклонников, объявив о рождении дочери в мае прошлого года, всего через несколько недель после появления на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. При этом у Наоми не было видно живота. Потому уже скоро поползли слухи о том, что ребенок усыновлен, однако сама знаменитость утверждает, что удочерения не было. Больше никаких подробностей о девочке она не озвучивала. По ее словам, очень немногие из ее широкого круга друзей и членов семьи знали, что она планирует стать родителем.

"Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня была. Но она – самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала", – заявила Наоми.

В последние месяцы звезда много путешествовала и часто берет дочь с собой:

"Мне повезло, что мой малыш любит путешествовать так же, как и я – без хныканья при взлете и посадке. Она хорошая девочка: очень хорошо спит, почти никогда не плачет. Я всегда знала, что однажды стану матерью, но это самая большая радость, которую я могла себе представить. Мне повезло, что она у меня есть, и я знаю это".

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала наряды африканских дизайнеров на обложке Vogue.