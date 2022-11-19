З глибокими вирізами. Наомі Кемпбелл показала ідеальний штанний костюм (фото)

Знаменитість відвідала відкриття елітного ресторану.

Related video

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальний штанний костюм. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження з'явилася на відкритті нового ресторану "Вакханалія" у Лондоні. Для виходу у світ у столиці Великобританії Наомі обрала чорні класичні штани та блейзер Alexander McQueen з глибокими відвертими вирізами, що підкреслило фігуру супермоделі. Як аксесуари до вечірнього ауфіту з нової колекції 2023 знаменитість додала лаконічний клатч та кілька мінімалістичних прикрас.

Волосся британської зірки було зібране у низький хвіст. А на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл останнім часом усе активніше демонструє стильні та елегантні образи, які надихають мільйони її фанатів. Зірка подіумів відвідує престижні заходи у розкішних та відвертих аутфітах, що вкотре демонструє, що вік це лише цифра.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл підтримала нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Також Фокус писав про доньку 52-річної Наомі Кемпбелл, яка помітно підросла.