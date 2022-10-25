Наомі Кемпбелл підтримала нового прем'єр-міністра Великобританії (фото)

Ріші Сунак обраний новим главою британського уряду.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження у сторіс поділилася новиною про те, що 42-річний британський політик Ріші Сунак стане новим главою уряду Великобританії.

"Так!!! Це правильно!" — написала Наомі Кемпбелл.

[ + – ] Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру Ріші Сунака

Також Кемпбелл виклала пост, у якому висловила свою підтримку Ріші Сунаку.

"Так! Ріші Сунак наш прем'єр-міністр. Тепер це правильно. Він має всі кваліфікації зробити це! Я сподіваюсь, ви станете прем'єр-міністром для всіх нас. Історичний день для Великобританії", — зазначила супермодель.

[ + – ] Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру Ріші Сунака

Втім, за кілька годин Наомі Кемпбелл видалила політичну публікацію.

[ + – ] Наразі публікації немає на сторінці Наомі Кемпбелл

Щодо Ріші Сунака, то він є представником Консервативної партії британського парламенту. Раніше політик був Канцлером скарбниці та депутатом Парламенту в Північному Йоркширі.

Новий прем'єр-міністр Великобританії відкрито підтримує Україну в її боротьбі за свободу та незалежність.

[ + – ] Ріші Сунак підтримує Україну

Нагадаємо, Ліз Трасс пішла у відставку з посту прем'єр-міністерки Великобританії, пробувши на посаді трохи більше місяця.

Також Фокус більш детально писав про нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.