Наомі Кемпбелл підтримала нового прем'єр-міністра Великобританії (фото)
Ріші Сунак обраний новим главою британського уряду.
52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Про це вона повідомила у своєму Instagram.
Зірка подіумів китайсько-ямайського походження у сторіс поділилася новиною про те, що 42-річний британський політик Ріші Сунак стане новим главою уряду Великобританії.
"Так!!! Це правильно!" — написала Наомі Кемпбелл.
Також Кемпбелл виклала пост, у якому висловила свою підтримку Ріші Сунаку.
"Так! Ріші Сунак наш прем'єр-міністр. Тепер це правильно. Він має всі кваліфікації зробити це! Я сподіваюсь, ви станете прем'єр-міністром для всіх нас. Історичний день для Великобританії", — зазначила супермодель.
Втім, за кілька годин Наомі Кемпбелл видалила політичну публікацію.
Щодо Ріші Сунака, то він є представником Консервативної партії британського парламенту. Раніше політик був Канцлером скарбниці та депутатом Парламенту в Північному Йоркширі.
Новий прем'єр-міністр Великобританії відкрито підтримує Україну в її боротьбі за свободу та незалежність.
Нагадаємо, Ліз Трасс пішла у відставку з посту прем'єр-міністерки Великобританії, пробувши на посаді трохи більше місяця.
Також Фокус більш детально писав про нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.