Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Наомі Кемпбелл підтримала нового прем'єр-міністра Великобританії (фото)

Наомі Кемпбелл, Наомі Кемпбелл підтримала ріші сунака, новий прем'єр міністр Великобританії, ріші сунак, ліз трасс, борис джонсон
Фото: Getty Images | Наомі Кемпбелл

Ріші Сунак обраний новим главою британського уряду.

Related video

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження у сторіс поділилася новиною про те, що 42-річний британський політик Ріші Сунак стане новим главою уряду Великобританії.

"Так!!! Це правильно!" — написала Наомі Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру Ріші Сунака Fullscreen
Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру Ріші Сунака

Також Кемпбелл виклала пост, у якому висловила свою підтримку Ріші Сунаку.

"Так! Ріші Сунак наш прем'єр-міністр. Тепер це правильно. Він має всі кваліфікації зробити це! Я сподіваюсь, ви станете прем'єр-міністром для всіх нас. Історичний день для Великобританії", — зазначила супермодель.

Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру Ріші Сунака Fullscreen
Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру Ріші Сунака

Втім, за кілька годин Наомі Кемпбелл видалила політичну публікацію.

Наразі публікації немає на сторінці Наомі Кемпбелл Fullscreen
Наразі публікації немає на сторінці Наомі Кемпбелл

Щодо Ріші Сунака, то він є представником Консервативної партії британського парламенту. Раніше політик був Канцлером скарбниці та депутатом Парламенту в Північному Йоркширі.

Новий прем'єр-міністр Великобританії відкрито підтримує Україну в її боротьбі за свободу та незалежність.

Ріші Сунак підтримує Україну

Нагадаємо, Ліз Трасс пішла у відставку з посту прем'єр-міністерки Великобританії, пробувши на посаді трохи більше місяця.

Також Фокус більш детально писав про нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.