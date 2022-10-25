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Наоми Кэмпбелл поддержала нового премьер-министра Великобритании (фото)

Наоми Кэмпбелл, Наоми Кэмпбелл поддержала риши сунака, новый премьер министр Великобритании, риши сунак, лез трасс, борис джонсон
Фото: Getty Images | Наоми Кэмпбелл

Риши Сунак избран новым главой британского правительства.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения в сторис поделилась новостью о том, что 42-летний британский политик Риши Сунак станет новым главой правительства Великобритании.

"Да!!! Это правильно!" – написала Наоми Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру Риши Сунака Fullscreen
Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру Риши Сунака

Также Кэмпбелл выложила пост, в котором выразила свою поддержку Риши Сунаку.

"Да! Риши Сунак наш премьер-министр. Теперь это правильно. У него есть все квалификации сделать это! Я надеюсь, вы станете премьер-министром для всех нас. Исторический день для Великобритании", — отметила супермодель.

Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру Риши Сунака Fullscreen
Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру Риши Сунака

Впрочем, через несколько часов Наоми Кэмпбелл удалила политическую публикацию.

Сейчас публикации на странице Наоми Кэмпбелл нет Fullscreen
Сейчас публикации на странице Наоми Кэмпбелл нет

Что касается Риши Сунака, то он является представителем Консервативной партии британского парламента. Ранее политик был Канцлером казны и депутатом Парламента в Северном Йоркшире.

Новый премьер-министр Великобритании открыто поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и независимость.

Риши Сунак поддерживает Украину

Напомним, Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании, пробыв на должности чуть больше месяца.

Также Фокус более подробно писал о новом премьер-министре Великобритании Риши Сунаке.