Наоми Кэмпбелл поддержала нового премьер-министра Великобритании (фото)

Риши Сунак избран новым главой британского правительства.

Related video

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения в сторис поделилась новостью о том, что 42-летний британский политик Риши Сунак станет новым главой правительства Великобритании.

"Да!!! Это правильно!" – написала Наоми Кэмпбелл.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру Риши Сунака

Также Кэмпбелл выложила пост, в котором выразила свою поддержку Риши Сунаку.

"Да! Риши Сунак наш премьер-министр. Теперь это правильно. У него есть все квалификации сделать это! Я надеюсь, вы станете премьер-министром для всех нас. Исторический день для Великобритании", — отметила супермодель.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру Риши Сунака

Впрочем, через несколько часов Наоми Кэмпбелл удалила политическую публикацию.

[ + – ] Сейчас публикации на странице Наоми Кэмпбелл нет

Что касается Риши Сунака, то он является представителем Консервативной партии британского парламента. Ранее политик был Канцлером казны и депутатом Парламента в Северном Йоркшире.

Новый премьер-министр Великобритании открыто поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и независимость.

[ + – ] Риши Сунак поддерживает Украину

Напомним, Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании, пробыв на должности чуть больше месяца.

Также Фокус более подробно писал о новом премьер-министре Великобритании Риши Сунаке.