С глубокими вырезами. Наоми Кэмпбелл показала идеальный брючный костюм (фото)

Знаменитость посетила открытие элитного ресторана.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальный брючный костюм. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения появилась на открытии нового ресторана "Вакханалия" в Лондоне. Для выхода в свет в столице Великобритании Наоми выбрала черные классические брюки и блейзер Alexander McQueen с глубокими откровенными вырезами, что подчеркнуло фигуру супермодели. Как аксессуары к вечернему ауфиту из новой коллекции 2023 знаменитость добавила лаконичный клатч и несколько минималистических украшений.

Волосы британской звезды были собраны в низкий хвост. А на лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл в последнее время все более активно демонстрирует стильные и элегантные образы, вдохновляющие миллионы ее фанатов. Звезда подиумов посещает престижные мероприятия в роскошных и откровенных аутфитах, что демонстрирует, что возраст это лишь цифра.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поддержала нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Также Фокус писал о заметно подросшей дочери 52-летней Наоми Кэмпбелл.