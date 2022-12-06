Наомі Кемпбелл відвідала вечірку у сукні з прозорим декольте
Знаменитість відвідала зіркову вечерю британського Vogue.
52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл з'явилася на заході, що відбувся в Лондонському готелі Londoner. Про це пише Daily Mail.
Для зіркової вечері вона одягла сукню-комбінацію з колекції Valentino Haute Couture осінь-зима 2022. Супермодель блискуче сяяла в образі, який дозволив їй виділитися з натовпу і продемонструвати свої чудові модельні дані.
Аутфіт зірка завершила сліпучим діамантовим кольє та сережками з колекції "Пролісок" від Garrard з перснем "Троянда Тюдорів".
Сукня з V-подібним вирізом прикрашена спокусливими мереживними вставками, крізь які просвічувалися груди моделі, а також доповнена довгою прозорою спідницею. Кемпбелл підібрала до вбрання атласні туфлі на підборах і чорний клатч зі сріблястим декором. Також образ знаменитість доповнила кількома дорогоцінними браслетами, а також браслетами з чорних, пісочних та бірюзових каменів. Наомі зробила гарну зачіску та вечірній макіяж.
Шикарну вечірку влаштував головний редактор глянсового журналу Едвард Еннінфул на честь жінок, які роблять позитивний внесок у життя суспільства. Вечір відвідали й інші зірки – Єва Лонгорія, Вікторія Бекхем та Зої Салдана.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вперше побачила світ разом із дочкою, яку до цього ретельно ховала від папараці.
Також Фокус писав про ідеальний штанний костюм, який напередодні продемонструвала Наомі Кемпбелл.