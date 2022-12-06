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Стиль життя

Наомі Кемпбелл відвідала вечірку у сукні з прозорим декольте

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Фото: Getty Images | Наомі Кемпбелл

Знаменитість відвідала зіркову вечерю британського Vogue.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл з'явилася на заході, що відбувся в Лондонському готелі Londoner. Про це пише Daily Mail.

Для зіркової вечері вона одягла сукню-комбінацію з колекції Valentino Haute Couture осінь-зима 2022. Супермодель блискуче сяяла в образі, який дозволив їй виділитися з натовпу і продемонструвати свої чудові модельні дані.

Аутфіт зірка завершила сліпучим діамантовим кольє та сережками з колекції "Пролісок" від Garrard з перснем "Троянда Тюдорів".

Наомі Кемпбелл Fullscreen
Наомі Кемпбелл
Фото: Getty Images

Сукня з V-подібним вирізом прикрашена спокусливими мереживними вставками, крізь які просвічувалися груди моделі, а також доповнена довгою прозорою спідницею. Кемпбелл підібрала до вбрання атласні туфлі на підборах і чорний клатч зі сріблястим декором. Також образ знаменитість доповнила кількома дорогоцінними браслетами, а також браслетами з чорних, пісочних та бірюзових каменів. Наомі зробила гарну зачіску та вечірній макіяж.

Шикарну вечірку влаштував головний редактор глянсового журналу Едвард Еннінфул на честь жінок, які роблять позитивний внесок у життя суспільства. Вечір відвідали й інші зірки – Єва Лонгорія, Вікторія Бекхем та Зої Салдана.

Зої Салдана, Наомі Кемпбелл, Вікторія Бекхем, Єва Лонгорія Fullscreen
Зої Салдана, Наомі Кемпбелл, Вікторія Бекхем, Єва Лонгорія
Фото: Instagram @britishvogue

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вперше побачила світ разом із дочкою, яку до цього ретельно ховала від папараці.

Також Фокус писав про ідеальний штанний костюм, який напередодні продемонструвала Наомі Кемпбелл.