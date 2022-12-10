Наомі Кемпбелл вийшла у світ у сукні з глибоким декольте та пір'ям (фото)
Знаменитість відвідала кіноподію у Саудівській Аравії.
52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вийшла у світ у бірюзовій сукні з глибоким декольте. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіуму китайсько-ямайського походження сяяла на червоній доріжці галаконцерту Міжнародного кінофестивалю "Червоне море" у Джидді, Саудівська Аравія.
Молода мама мала розкішний вигляд у сукні кольору бірюзи з глибоким декольте аж до пупка та об'ємними рукавами з пір'ям з колекції осінь 2022 Valentino Couture. Сукня знаменитості була із запахом і поясом на талії, а також із невеликим шлейфом.
На ногах моделі були темні туфлі з відкритим носком на підборах та платформі. А до вечірнього аутфіту Кемпбелл додала розкішне кольє та світлий клатч, залишивши своє волосся розпущеним.
У 2021 зірка подіуму вперше стала мамою. Втім, вона не називає ім'я дочки та не каже, хто її батько. Лише кілька разів папараці "ловили" зіркову маму на прогулянці з єдиною дитиною, яку модель усіляко намагається вберегти від уваги публіки.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вийшла на публіку у сукні з прозорим декольте.
Також Фокус писав про перший вихід у світ Наомі Кемпбелл та її єдиної доньки.