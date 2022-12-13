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Стиль жизни

Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальный образ для новогодних корпоративов (фото)

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Фото: Getty Images | Наоми Кэмпбелл

Звезда подиумов сделала акцент на глубокое декольте и белоснежный оттенок.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальный образ для новогодних корпоративов. Об этом пишет WWD.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения посетила ежегодное мероприятие CNN Heroes: An All-Star Tribute в Нью-Йорке. Для выхода на публику супермодель выбрала total-white образ – смокинг с глубоким декольте на голое тело. На ногах Наоми Кэмпбелл были белые туфли-лодочки с акцентным мысом.

Волосы молодой мамы были распущены. К вечернему аутфиту она добавила лаконичные украшения и сумочку в тон основного образа. Визажисты сделали макияж с акцентом на глаза.

Наоми Кэмпбелл Fullscreen
Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty Images

В 2021 знаменитость впервые стала мамой. Впрочем, имя и лицо ребенка тщательно скрываются от публики. Известен только пол первенца супермодели – это девочка. Отец ребенка также остался инкогнито.

Лишь в декабре 2022 Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет с дочерью. Они прогулялись по рождественскому городу, однако папарацци скрыли лицо малыша.

Наоми Кэмпбелл

Напомним, 52-летняя Наоми Кэмпбелл примерила бирюзовое платье с глубоким декольте и перьями.

Также Фокус писал об идеальном варианте пуховика на зиму 2022/23 от Наоми Кэмпбелл.