Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальний образ для новорічних корпоративів (фото)

Зірка подіумів зробила акцент на глибоке декольте та білосніжний відтінок.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальний образ для новорічних корпоративів. Про це пише WWD.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження відвідала щорічний захід CNN Heroes: An All-Star Tribute у Нью-Йорку. Для виходу на публіку супермодель обрала total-white образ — смокінг з глибоким декольте на голе тіло. На ногах Наомі Кемпбелл були білі туфлі-човники з акцентним мисом.

Волосся молодої мами було розпущене. А до вечірнього аутфіту вона додала лаконічні прикраси та сумочку в тон основного образу. Візажисти зробили макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

У 2021 знаменитість вперше стала мамою. Втім, ім'я та обличчя дитини ретельно приховується від публіки. Відомо лише стать первістка супермоделі — це дівчинка. Батько дитини також залишився інкогніто.

Лише у грудні 2022 Наомі Кемпбелл вперше вийшла у світ з донькою. Вони прогулялися передріздвяним містом, проте папараці приховали обличчя малюка.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, 52-річна Наомі Кемпбелл приміряла бірюзову сукню з глибоким декольте та пір'ям.

Також Фокус писав про ідеальний варіант пуховика на зиму 2022/23 від Наомі Кемпбелл.