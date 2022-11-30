Наомі Кемпбелл продемонструвала золотий пуховик на тлі океану

Наомі стала обличчям рекламної кампанії одразу трьох брендів: Tod's, Palm Angels та Moncler Genius.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл стала обличчям капсульної колекції, створеної у колаборації брендів Tod's, Moncler та Palm Angels. Основою чоловічої та жіночої колекцій стали фірмові туфлі Tod's, переосмислені Palm Angels для Moncler Genius, пише WWD.

Проєкт "Tod's x 8 Moncler Palm Angels" є частиною Tod's Factory, творчої лабораторії, запущеної у 2018 році з метою створення нестандартних проєктів з дизайнерами та художниками зі світу розкоші та дизайну, представлення колекцій, капсул та лімітованих випусків.

[ + – ] Напомі Кемпбелл позує в Маямі Фото: Palm Angels

"Мене цікавить якість продукту і пристрасть, що стоїть за ним, тому за будь-якої співпраці я звертаюся до найкращих у своєму класі в кожній категорії. Ця співпраця насправді не засіб для того, щоб люди говорили про нас, а спосіб експериментувати, фільтруючи продукти з нашим баченням і щоразу навчаючись, поєднуючись з такими гігантами, як Tod's і Moncler, щоб ми також могли розширити важливі категорії", — заявив засновник та креативний директор Palm Angels Франческо Рагацці.

[ + – ] Золотий колір дуже личить знаменитій моделі Фото: Palm Angels

За словами Рагацці, він "підійшов до дизайну цієї колекції з повагою, додавши елементи розмаїття, зберігши при цьому суть". Дизайнер змішав посилання до американського спорту та попкультури з італійським смаком у фірмових лоферах Tod's Gommino, прикрашених інкрустацією у вигляді полум'я.

У тому ж дусі елементи гірського спортивного одягу перероблені для WG, нової версії культової моделі Winter Gommino, яка має деталі зимового черевика і об'єм альпіністського черевика.

Наомі для рекламної кампанії, яку знімав фотограф Квіл Лемонс, позує в золотому пуховику Keon у парі з такого ж кольору спортивними штанами, а також у чорному вкороченому топі та штанах під пуховим жилетом. Шезлонги, баскетбольні майданчики, трампліни для стрибків у воду та пристані, звернені до моря, служать тлом для зображень, у яких є вінтажний дух 90-х.

"Це грайлива колекція, невимушена, яка є сутністю Palm Angels. Три бренди з різних світів об'єдналися, щоб розповісти цю історію, і всі вони прагнули побачити продукт у новому, революційному ключі. Це створює енергію, яка необхідна в моді", — наголосив Рагацці.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вирушила на відпочинок разом із дочкою та показала фото дівчинки у себе в соцмережі.