Наоми Кэмпбел продемонстрировала золотой пуховик на фоне океана

Наоми стала лицом рекламной кампании сразу трех брендов: Tod’s, Palm Angels и Moncler Genius.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом капсульной коллекции, созданной в коллаборации брендов Tod’s, Moncler и Palm Angels. Основой мужской и женской коллекций стали фирменные туфли Tod’s, переосмысленные Palm Angels для Moncler Genius, пишет WWD.

Проект "Tod's x 8 Moncler Palm Angels" является частью Tod's Factory, творческой лаборатории, запущенной в 2018 году с целью создания нестандартных проектов с дизайнерами и художниками из мира роскоши и дизайна, представления коллекций, капсул и лимитированных выпусков.

[ + – ] Напоми Кэмпбелл позирует в Майами Фото: Palm Angels

"Меня интересует качество продукта и страсть, стоящая за ним, поэтому при любом сотрудничестве я обращаюсь к лучшим в своем классе в каждой категории. Это сотрудничество на самом деле не средство для того, чтобы люди говорили о нас, а способ экспериментировать, фильтруя продукты с нашим видением и каждый раз учась, объединяясь с такими гигантами, как Tod’s и Moncler, чтобы мы также могли расширить важные категории", – заявил основатель и креативный директор Palm Angels Франческо Рагацци.

[ + – ] Золотой цвет очень к лицу знаменитой модели Фото: Palm Angels

По словам Рагацци, он "подошел к дизайну этой коллекции с уважением, добавив элементы контраста, сохранив при этом суть". Дизайнер смешал отсылки к американскому спорту и поп-культуре с итальянским вкусом в фирменных лоферах Tod’s Gommino, украшенных инкрустацией в виде пламени.

В том же духе элементы горной спортивной одежды переработаны для WG, новой версии культовой модели Winter Gommino, которая теперь имеет детали зимнего ботинка и объем альпинистского ботинка.

Наоми для рекламной кампании, которую снимал фотограф Квил Лемонс, позирует в золотом пуховике Keon в паре с такого же цвета спортивными штанами, а также в черном укороченном топе и брюках под пуховым жилетом. Шезлонги, баскетбольные площадки, трамплины для прыжков в воду и пристани, обращенные к морю, служат фоном для изображений, в которых присутствует винтажный дух 90-х.

"Это игривая коллекция, непринужденная, которая является сущностью Palm Angels. Три бренда из разных миров объединились, чтобы рассказать эту историю, и все они стремились увидеть продукт в новом, революционном ключе. Это создает энергию, которая необходима в моде", – подчеркнул Рагацци.

Напомним, Наоми Кэмпбелл отправилась на отдых вместе с дочерью и показала фото девочки у себя в соцсети.