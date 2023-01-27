52-летняя Наоми Кэмпбелл показала, как выглядела в детстве (фото)

Звезда подиумов присоединилась к рекламному кампейну Hugo Boss.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала, как выглядела в детстве. Архивным фото она поделилась в своем Instagram.

Звезда подиумов присоединилась к рекламному кампейну бренда Hugo Boss и показала, как одна из самых известных супермоделей мира выглядела в детстве. На черно-белом фото будущая знаменитость китайско-ямайского происхождения позирует с пучком и лаконичными серьгами.

"Каждая борьба, каждый шаг, каждый маленький поворот судьбы. Стать БОССОМ — это путешествие. Выбирай свою собственную историю #BeYourOwnBOSS #ad", — подписала кадр британская знаменитость.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

Ранее к рекламному челленджу присоединились Джиджи Хадид, Пэрис Хилтон и другие мировые знаменитости. Кроме этого, к кампейну Hugo Boss присоединились и украинские селебриты Маша Ефросинина и Надя Дорофеева. Они показали свои архивные кадры с детства и рассказали правила жизни.

В частности, украинская телеведущая раскрыла наставления своих родителей, которые помогли ей добиться успеха.

[ + – ] Маша Ефросинина Фото: Instagram mashaefrosinina

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры с годовалой дочерью.

Также Фокус писал об идеальном пальто на весну 2023, которое ранее продемонстрировала Наоми Кэмпбелл.