Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 (фото)

Знаменитость посетила показ новой коллекции Dior.

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52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 года. Снимками в новом стильном аутфите звезда подиумов китайско-ямайского происхождения поделилась в своем Instagram с более чем 14 млн подписчиков.

Знаменитость посетила показ новой коллекции Dior и, соответственно, выбрала одежду этого модного дома. Она продемонстрировала серое классическое пальто, которое будет идеально подходить как для будничных образов, так и для вечерних выходов в свет.

К луку модель добавила массивные солнцезащитные очки, а волосы распустила. Под пальто Кэмпбелл был черный классический брючный костюм и леопардовая блузка.

"Спасибо, mrkimjones @dior 23 #Diorwinter23#starsindior 👏 🏾👏 🏾❤️ 📸 @stephanefeugerephotography #Jimin #BTS", — прокомментировала карусель фото британская знаменитость.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

В мае 2021 года модель впервые стала мамой, однако до сих пор неизвестно, рождала ли сама Наоми Кэмпбелл, или обращалась за помощью к суррогатной матери. Также секретом остается персона отца первенца модели.

Напомним, Наоми Кэмпбелл вышла на публику в платье с прозрачным декольте.

Также Фокус писал о редких фото годовалой дочери Наоми Кэмпбелл.