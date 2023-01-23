Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023 (фото)

Знаменитість відвідала показ нової колекції Dior.

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52-річна британська модель Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіумів китайсько-ямайського походження поділилася у своєму Instagram з понад 14 млн підписників.

Знаменитість відвідала показ нової колекції Dior і, відповідно, обрала одяг цього модного дому. Вона продемонструвала сіре класичне пальто, яке ідеально пасуватиме як для буденних образів, так і для вечірніх виходів у світ.

До луку модель додала масивні сонцезахисні окуляри, а волосся розпустила.

Під пальтом Кемпбелл був чорний класичний штанний костюм та леопардова блузка.

"Дякую, mrkimjones @dior 23 #Diorwinter23#starsindior 👏 🏾👏 🏾❤️ 📸 @stephanefeugerephotography #Jimin #BTS", — прокоментувала карусель фото британська знаменитість.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

У травні 2021 модель вперше стала мамою, проте досі невідомо, чи сама народжувала Наомі Кемпбелл, чи зверталася за допомогою до сурогатної матері. Також секретом залишається персона батька первістка моделі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вийшла на публіку у сукні з прозорим декольте.

Також Фокус писав про рідкісні фото однорічної доньки Наомі Кемпбелл.