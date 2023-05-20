52-летняя Наоми Кэмпбелл посетила Каннский кинофестиваль-2023 в смелом образе (фото)

Звезда подиумов появилась на показе нового фильма с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023 в смелом образе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения выбрала для посещения премьеры нового фильма Мартина Скорсезе смелое платье в пол с вырезами спереди и сбоку, что подчеркивало ее подтянутую фигуру.

На ногах знаменитости были лаконичные туфли в тон основного наряда. Волосы Наоми были уложены легкими волнами. А в роли аксессуаров она выбрала бриллиантовый браслет.

Дополнив свой вечерний ансамбль, Наоми надела прозрачную розовую пушистую накидку со шлейфом.

Супермодель прибыла в Канны, чтобы посетить премьеру картины "Убийцы лунного цветка", рассказывающей об ужасной истории "господства террора", в результате которого погибли два десятка коренных американцев.

Наоми Кэмпбелл в Каннах-2023 Фото: Getty Images

В главной роли Леонардо Ди Каприо, а также Роберт Де Ниро в роли скотовода Уильяма Хейла, который является дядей персонажа Ди Каприо Буркхарта.

Наоми Кэмпбелл в Каннах-2023 Фото: Getty Images

Напомним, в этот же день на красной дорожке в Каннах появилась Кейт Бланшетт в компании своего старшего сына.

Также Фокус писал об эффектном появлении Сальмы Хайек на премьере нового фильма Мартина Скорсезе.