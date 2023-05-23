Один из самых сексуальных актеров Голливуда решил жениться

В лице Альбы Баптисты Крис Эванс нашел "девушку своей мечты".

41-летний американский актер Крис Эванс,мировую известность которому принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel, решил наконец завязать с холостяцкой жизнью и на пятом десятке начал присматривать места для проведения летней свадьбы. Знаменитость решил узаконить свои отношения с 25-летней португальской актрисой Альбой Баптистой, сообщает RadarOnline.com.

Эванс, который чуть не стал обладателем звания самого сексуального мужчины в мире по версии People, называет Альбу девушкой мечты и готов связать с ней свою жизнь, говорят близкие к паре источники.

Крис Эванс

По словам инсайдеров, все готово для романтической церемонии этим летом в родном для Эванса штате Массачусетс, где он живет с Баптистой с прошлого года.

"Крис очень привязан к идее жениться там, где он вырос. Они ищут места в Конкорде, Мартас-Винъярд и нынешнем лидере Кейп-Коде, где он провел детство, и ему нравится идея свадьбы на песке", – рассказал журналистам источник.

Согласно информации таблоида, пара хочет пожениться в конце лета и уже определилась со списком гостей, существенно его сократив. В нем остались только родственники и близкие друзья с обеих сторон.

Альба Баптиста

"Он не может дождаться, когда сделает Альбу своей женой", – добавил друг Эванса.

За свою долгую холостяцкую жизнь Крис имел немало романов. Среди его девушек были Джессика Биль, Минка Келли и Дженни Слейт, но встреча с Баптистой в конце 2021 года "все изменила".

Ранее Фокус писал, что американский актер Пол Радд, известный зрителям по ролям мужа Фиби в "Друзьях" и Человека-муравья в фильмах Marvel, завоевал титул "Самый сексуальный мужчина 2021 года из ныне живущих". Он и опередил Криса Эванса, которому все прочили победу.