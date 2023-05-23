25-летняя кошка, пропавшая два года назад, расплакалась, увидев своих хозяев (фото, видео)

Кошку обнаружил на обочине случайный прохожий и сначала подумал, что она мертва.

В Чатеме, графство Кент, произошло настоящее чудо. Там семейная пара Элисон и Дин Линг получила обратно свою 25-летнюю кошку, которая пропала два года назад. Трогательную историю рассказала зооактивистка Наташа Макфи, основательница организации "Потерянные и найденные животные" на своей странице в Facebook.

Супруги потеряли Киззи, а именно так зовут животное, в 2021 году. Однажды она просто не вернулась домой. Элисон и Дин подумали, что их любимица, которая всю жизнь провела в доме, просто ушла и умерла где-то, ведь на тот момент ей уже исполнилось 23 года, что для кошки является очень почтенным возрастом. Пара очень переживала потерю и тосковала по животному.

И вот несколько дней назад кошку заметил на обочине дороги в Апчерче, Кент, обеспокоенный прохожий, который сначала подумал, что она мертва. Однако потом мужчина понял, что кошка просто обессилена. Он подобрал ее и отвез в больницу для животных. Киззи, а это оказалась именно она, была очень истощена. Ее загрызали блохи, она страдала от глистов и весила всего 2,5 кг. Животное также едва передвигалось из-за слишком отросших когтей.

Фото: Animals Lost and Found in Kent

Ее несколько раз обработали от блох и провели дегельминтизацию, а также искупали.

Осмотрев кошку, ветеринары не нашли у нее микрочипа и предположили, что она может быть бездомной. Но все же в группу по поиску животных найденное животное добавили.

Каким же было удивление зоозащитников, когда 48-летняя Элисон Линг узнала в потеряшке свою любимую кошку. Сначала она даже не могла поверить своим глазам.

Когда владельцы пришли за Киззи, это было очень эмоциональное событие.

"Она узнала запах моего мужа и заплакала. Теперь она отдыхает с нами и получает много объятий и угощений", — сказала Элисон. Женщина объяснила, что всю свою жизнь кошка жила в доме, о ней заботились, поэтому ей не вшивали чип.

"Это просто замечательно! Это потрясающе. Большинство кошек не доживают до этого возраста в помещении, не говоря уже о том, чтобы находиться на улице самостоятельно", – не скрывает своего восхищения Наташа Макфи. Она уточнила, что Киззи практически слепая и очень требовательна к еде.

Элисон и Дин Линг со своей любимицей

Самой старой кошкой в мире является Рози, пушистая черепаховая кошка, которой 31 год, и она живет в Норвиче.

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