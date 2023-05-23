Мужчина увеличил себе губы и ягодицы за $50 тысяч, чтобы стать похожим на Ники Минаж

Мужчина не скрывает, что не собирается останавливаться на достигнутом, и планирует новые операции.

27-летний Руди Вильялобос из Лос-Анджелеса, который работает визажистом, потратил почти $50 тысяч, чтобы выглядеть как певица Ники Минаж. Мужчина захотел повторить не только пухлые губы звезды, но и ее очень пышные ягодицы, пишет The New York Post.

"Я просто помню, как видел свои старые фотографии и не был доволен тем, как я выгляжу", – сказал мужчина журналистам.

Первую операцию он сделал в 2020 году и с тех пор не планирует останавливаться в том, чтобы достичь идеала красоты, коим для него является кукла Барби. В детстве он постоянно игрался ими, таким образов и сформировав для себя определенные стандарты внешности.

"Я хочу быть настоящей куклой с очень сексуальным телом и очень большой круглой попой", – объяснил Руди.

Идеальной версией куклы Барби в ее живом воплощении Вильлобос называет певицу Ники Минаж.

Ники Минаж

"Она определенно вдохновила меня. Мне нравился ее образ, и я хотел бы быть похожим на нее как можно больше. Она получила это, когда начала свою карьеру, и была так открыта в этом, даже после всей ненависти и негативной реакции", – говорит визажист.

Чтобы добиться сходства с артисткой, он сделал бразильскую подтяжку ягодиц, филлеры, ботокс и четыре сеанса инъекций в ягодицы.

Останавливаться на достигнутом Руди не намерен.

"Я хотел бы сделать операцию на носу, наполнить челюсть, удалить буккальный жир и подтянуть брови", – перечислил мужчина, который сейчас готовится к ринопластике. На нее он намерен потратить от 5000 до 6200 долларов. Деньги на это он копит, усердно работая и экономя.

Пока что Руди наслаждается своим "экзотичным" видом. Он описывает себя как "мужественного и женственного, что вызывает у парней и девушек любопытство" к нему.

В соцсети Вильялобос, известный под псевдонимом @rudyvmua_, публикует откровенные фотографии и видео, демонстрируя своим подписчикам ягодицы и другие трансформации.

Не всем пользователям нравятся подобные эксперименты с внешностью, и многие его откровенно высмеивают. Сам Руди не обращает на это никакого внимания.

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