Тина Кунаки показала редкие кадры своего отца (фото)
Мужчина отпраздновал свое 60-летие.
26-летняя французская модель Тина Кунаки показала редкие кадры своего отца. Архивными снимками супруга Венсана Касселя делится в Instagram.
Робин Кунаки отмечает 60-летие, поэтому его звездная наследница поздравила именинника с юбилеем, показав 1,4 млн подписчикам свои детские фото.
"60", — лаконично подписала недавний снимок отца французская модель.
В частности, звезда подиумов показала ряд своих детских фото, на которых позирует вместе с именинником. Малыш обнимает папу, путешествует с ним и демонстрирует искренние детские эмоции.
Отметим, что 60-летний Робин Кунаки – марокканец. Они с мамой модели, Надей Кунаки, воспитали троих детей – Тину, сына Закари и дочь Касси.
Относительно 26-летней модели, она вышла замуж за французского актера Венсана Касселя в 2018 году. От союза звезды подиумов и бывшего супруга Моники Беллуччи подрастает дочь Амазония, которую пара не показывает публике.
Весной 2023 стало известно об окончании отношений знаменитостей, однако официально они не комментировали домыслов в Сети.
Напомним, Тина Кунаки отпраздновала 26-летие без Венсана Касселя.
Также Фокус детальнее писал о вероятном разводе Тины Кунаки и Венсана Касселя.