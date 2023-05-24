Тина Кунаки показала редкие кадры своего отца (фото)

Мужчина отпраздновал свое 60-летие.

26-летняя французская модель Тина Кунаки показала редкие кадры своего отца. Архивными снимками супруга Венсана Касселя делится в Instagram.

Робин Кунаки отмечает 60-летие, поэтому его звездная наследница поздравила именинника с юбилеем, показав 1,4 млн подписчикам свои детские фото.

"60", — лаконично подписала недавний снимок отца французская модель.

Отец Тины Кунаки

В частности, звезда подиумов показала ряд своих детских фото, на которых позирует вместе с именинником. Малыш обнимает папу, путешествует с ним и демонстрирует искренние детские эмоции.

Отметим, что 60-летний Робин Кунаки – марокканец. Они с мамой модели, Надей Кунаки, воспитали троих детей – Тину, сына Закари и дочь Касси.

Относительно 26-летней модели, она вышла замуж за французского актера Венсана Касселя в 2018 году. От союза звезды подиумов и бывшего супруга Моники Беллуччи подрастает дочь Амазония, которую пара не показывает публике.

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Весной 2023 стало известно об окончании отношений знаменитостей, однако официально они не комментировали домыслов в Сети.

Напомним, Тина Кунаки отпраздновала 26-летие без Венсана Касселя.

Также Фокус детальнее писал о вероятном разводе Тины Кунаки и Венсана Касселя.