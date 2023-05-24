Канны 2023: Роберт Де Ниро и Тиффани Чен впервые вышли в свет, как пара

На днях 79-летний актер сообщил о рождении дочки от Тиффани, что стало сюрпризом для его поклонников.

Роберт Де Ниро впервые вышел в свет со своей возлюбленной Тиффани Чен, которая недавно родила ему дочь. Актер посетил Каннский кинофестиваль. Об этом пишет Daily Mail.

79-летний актер и его 45-летняя спутница пришли на премьеру фильма "Убийцы цветочной луны".

А потом вместе посетили закрытую вечеринку Vanity Fair x Prada – один из самых престижных приемов Канн.

Пара держалась за руки и не скрывала чувств друг к другу.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен на вечеринке Vanity Fair x Prada

Звезда "Бешеного быка" шокировал фанатов ранее в этом месяце, когда он подтвердил, что стал отцом седьмого ребенка и что это было запланировано.

Тиффани Чен, которой, как полагают, около 45 лет, 6 апреля, родила дочь. И Роберт рассказал, что девочку назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро, показав фото малышки.

Актер пообщался по телефону с ведущей CBS Mornings Гейл Кинг на прошлой неделе. И рассказал, что после рождения девочки пара была "на седьмом небе от счастья".

Культовый актер потряс своих фанатов, когда сообщил о рождении дочки в интервью ET Canada.

Репортер спросил Де Ниро о его шестерых детях, на что он поправил журналиста и сказал "семерых".

Счастливая пара была сфотографирована держащейся за руки в июле 2021 года, а в марте этого года Тиффани Чен сфотографировали с округлившимся животом в Санта-Монике, штат Калифорния.

Считается, что Тиффани и Роберт впервые встретились в 2015 году, когда вместе работали над фильмом "Стажер".

У Тиффани была небольшая роль инструктора по тай-чи, которая помогала персонажу Роберта.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

Но актер никак не комментировал свои отношения с Тиффани, хотя их часто видели вместе. Они даже отметили день рождения Роберта на яхте вскоре после того, как он объявил о разводе со своей женой Грейс Хайтауэр.

В апреле 2022 года судья постановил, что 66-летняя Грейс, должна получать 1 миллион долларов в год и что пара разделит выручку после продажи своего дома за 20 миллионов долларов.

Причиной развода стали непомерные траты Грейс. Бывшая стюардесса, как сообщали инсайдеры, слишком много тратила, и покупал бриллианты.