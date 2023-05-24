Дуа Липа стала лицом новой коллекции Versace (фото)

Артистка вместе с итальянским домом моды представили общую летнюю коллекцию.

27-летняя британская певица Дуа Липа снялась в кампейне совместной коллекции с итальянским домом моды Versace. Об этом девушка Ромена Гавраса сообщила в своем Instagram с более чем 88 млн подписчиков.

"LA VACANZA ~ коллекция совместного дизайна от ваших искренних и @donatella_versace", — подписала карусель фото артистка.

На снимках знаменитость косовского происхождения предстала в ярких летних образах, дополненных многочисленными аксессуарами. Волосы Дуа Липы собраны в высокий хвост.

Дуа Липа для Versace

"Какой кампейн, какое шоу, какой замечательный друг. Мы сделали это!!" — написала в комментариях главная дизайнер модного дома Донателла Версаче.

Дуа Липа для Versace Фото: Instagram dualipa

"Сказочная коллекция 🦋💖", "😍 Нужно", "Настоящая икона на все времена💥", — высказывают свое мнение о новой коллекции фолловеры 27-летней знаменитости.

В настоящее время Дуа Липа встречается с 41-летним французским режиссером Роменом Гаврасом. Недавно они дебютировали как пара в Каннах. Однако официально высказываться о своем романе еще не спешат.

Напомним, Дуа Липа посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля в компании нового возлюбленного.

Также Фокус писал о реакции Анвара Хадида на новый роман Дуа Липы.